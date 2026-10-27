Kocaelispor Mazıdağı Fosfat maçı hangi kanalda, Kocaelispor Mazıdağı Fosfat nereden CANLI izlenir?

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Kocaeli spor – Mazıdağı Fosfat maçı bugün, 27 Ekim 2026 Salı günü saat 18.00’de başlayacak. Karşılaşma, A Spor ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak. İşte Kocaeli spor – Mazıdağı Fosfat maçının saati, stadı ve yayın bilgileri.

KOCAELİSPOR MAZIDAĞI FOSFAT MAÇI HANGİ KANALDA?

Kocaeli spor ile Mazıdağı Fosfat arasındaki Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması, A Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.

KOCAELİSPOR MAZIDAĞI FOSFAT MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Evet. A Spor, ulusal yayın yapan şifresiz bir spor kanalı olduğu için karşılaşma ücretsiz olarak izlenebilecek. Ev anteni, uydu alıcısı ya da dijital platformu bulunan herkes maçı herhangi bir abonelik gerekmeden takip edebilecek.

A SPOR KAÇINCI KANALDA?

A Spor; Digiturk’te 88, D-Smart’ta 80, Kablo TV’de 142, Tivibu’da 381 ve Turkcell TV+’ta 72 numaralı kanaldan yayın yapıyor. Kanal numaralarında değişiklik olabileceği için maç öncesinde platformunuzun güncel kanal listesini kontrol etmeniz öneriliyor.

KOCAELİSPOR MAZIDAĞI FOSFAT MAÇI İNTERNETTEN NASIL İZLENİR?

Karşılaşmayı internet üzerinden izlemek isteyenler, A Spor’un resmi internet sitesindeki canlı yayın bölümünden yayına ücretsiz olarak ulaşabilecek.

KOCAELİSPOR MAZIDAĞI FOSFAT MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma bugün, 27 Ekim 2026 Salı günü Türkiye saatiyle 18.00’de başlayacak. Maç saatinde ya da yayın programında resmi kurumlarca değişiklik yapılabileceği için karşılaşma öncesinde güncel bilgilerin takip edilmesinde fayda var.

KOCAELİSPOR MAZIDAĞI FOSFAT MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadele, Kocaeli’deki Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu’nda oynanacak. Süper Lig temsilcisi Kocaelispor, taraftarı önünde kupada bir üst tura yükselmeyi hedeflerken, Mardin’in Mazıdağı ilçesini temsil eden Mazıdağı Fosfat ise deplasmanda sürpriz bir sonuç peşinde olacak.

KUPADA TEK MAÇ ELEME

Ziraat Türkiye Kupası’nın eleme turlarında karşılaşmalar tek maç üzerinden oynanıyor. Normal süre sonunda kazanan takım bir üst tura yükselirken, beraberlik halinde tur atlayan takım uzatma ve gerekirse penaltı atışlarıyla belirleniyor.

İZİNSİZ YAYINLARA DİKKAT

Sosyal medyada paylaşılan “canlı izle” bağlantıları, çoğunlukla izinsiz yayın yapan sitelere yönlendiriyor. Bu siteler zararlı yazılım ve kişisel veri hırsızlığı gibi ciddi riskler taşıyor. Karşılaşma zaten A Spor’dan şifresiz olarak yayınlandığı için resmi yayıncının tercih edilmesi öneriliyor.