Kocaeli okullar tatil mi? 2 Ocak Cuma Kocaeli'de okul yok mu (KAR TATİLİ – KOCAELİ VALİLİĞİ)?

2 Ocak Cuma günü Kocaeli'deki okulların tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Kar tatili ile ilgili Kocaeli Valiliği'nden bir açıklama bekleniyor. Okulların tatil olup olmadığı, hava durumuna ve alınan kararlar doğrultusunda belirlenecek.

KOCAELİ HAVA DURUMU

Yeni Yılda Hava Isınıyor: Sıcaklıklar Hafta Sonu Zirve Yapacak

Meteoroloji verilerine göre ocak ayının ilk günlerinde hava sıcaklıkları kademeli olarak artış gösterecek. 2 Ocak Cuma günü en düşük sıcaklık -4 derece, en yüksek sıcaklık ise 7 derece olarak ölçülürken, hafta sonuna doğru sıcaklıklarda belirgin bir yükseliş bekleniyor.

3 Ocak Cumartesi günü sıcaklıklar 0 ile 13 derece arasında seyredecek. 4 Ocak Pazar günü ise hava daha da ısınarak en düşük 11, en yüksek 18 derece olacak. Pazartesi ve salı günleri de benzer şekilde ılıman hava etkisini sürdürecek. 5 Ocak Pazartesi günü sıcaklık 9-16 derece, 6 Ocak Salı günü ise 9-18 derece aralığında tahmin ediliyor.

Nem oranı hafta boyunca yüzde 34 ile 90 arasında değişirken, rüzgârın genellikle hafif ve orta kuvvette eseceği öngörülüyor. Rüzgâr hızı en yüksek 14 km/sa seviyelerine kadar çıkacak.

Geçmiş yılların ortalamalarına bakıldığında, ocak ayı için tahmin edilen bu değerlerin mevsim normallerinin üzerinde olduğu görülüyor. Uzmanlar, özellikle hafta sonu açık ve ılık havanın etkili olacağını belirterek vatandaşların ani sıcaklık değişimlerine karşı dikkatli olmasını öneriyor.

2 OCAK CUMA KOCAELİ OKULLAR TATİL Mİ?

2 Ocak Cuma günü Kandıra ilçesi için resmi makamlardan tatil duyurusu geldi.

