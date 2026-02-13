Kocaeli okullar tatil mi, 13 Şubat Cuma Kocaeli'de okul yok mu (KOCAELİ VALİLİĞİ)?

Meteoroloji uyarılarının ardından "13 Şubat Cuma Kocaeli'de okul yok mu?" sorusu gündemin ilk sıralarına yükseldi. Kocaeli okullar tatil mi sorusu öğrenciler, öğretmenler ve veliler tarafından yoğun şekilde araştırılırken, Kocaeli Valiliği'nin eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceğine dair yapacağı açıklama yakından takip ediliyor.

KOCAELİ HAVA DURUMU

Kocaeli ve çevre ilçeleri, 13 Şubat 2026 Cuma gününü yüksek basınç merkezinin etkisi altında geçiriyor. Sanayi kenti Kocaeli'de hava sıcaklığı bugün maksimum 16°C olarak ölçülecek. Özellikle İzmit Körfezi boyunca uzanan sahil şeridinde vatandaşların güneşli havanın tadını çıkarması bekleniyor. Sabah saatlerinde TEM otoyolu ve D-100 karayolunun bazı kesimlerinde görülen yoğun sis, görüş mesafesini yer yer 50 metrenin altına indirse de, saat 10:00 itibarıyla sisin tamamen dağılacağı ve güneşin hakimiyetini kuracağı tahmin ediliyor. Nem oranının %65 seviyelerinde kalması, havayı ne çok kuru ne de aşırı nemli bir hale getiriyor.

Meteorolojik analizler, Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde (Kartepe mevkii) havanın biraz daha serin ancak yine de mevsim standartlarına göre ılık olacağını gösteriyor. Akşam saatlerinde sıcaklıkların ani bir düşüşle 7°C'ye gerileyecek olması, mesai bitimi dışarıda olacak vatandaşların hazırlıklı olmasını gerektiriyor. Kocaeli'deki liman işletmeleri ve deniz taşımacılığı için rüzgarın sakin olması büyük bir avantaj sağlarken, herhangi bir fırtına uyarısı bulunmuyor. İl genelinde yağış ihtimali %0 olarak raporlanmış durumda. Bu sakin ve güneşli hava, sanayi bölgesindeki hava kalitesinin de rüzgarın hafif esmesiyle birlikte stabil kalmasına yardımcı oluyor. Hafta sonu için Kocaeli'nin doğa harikası ilçeleri Maşukiye ve Sapanca gölü çevresinde yoğun bir ziyaretçi akını bekleniyor.

KOCAELİ OKULLAR TATİL Mİ?

13 Şubat Cuma günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.