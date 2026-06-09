Koç Holding neden boykot ediliyor?

Türkiye'nin önde gelen şirketler topluluklarından biri olan Koç Holding, son günlerde kamuoyunda geniş yankı uyandıran bir tartışmanın merkezinde yer aldı. Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç'un bir hastane açılışında anlattığı ve kamuoyunda "Kürt kadın" fıkrası olarak gündeme gelen ifadeleri, sosyal medyada yoğun şekilde tartışıldı.

RAHMİ KOÇ KÜRT KADIN FIKRASI

Tartışmaların başlangıç noktası, bir hastane açılışında yapılan konuşma sırasında Rahmi Koç'un anlattığı bir fıkra oldu. Söz konusu ifadeler, sosyal medya platformlarında ve çeşitli basın yayın organlarında hızla yayıldı.

Paylaşılan görüntülerin ardından birçok kullanıcı söz konusu ifadelerin kadınlara ve belirli bir etnik kimliğe yönelik aşağılayıcı nitelik taşıdığı yönünde değerlendirmelerde bulundu. Konunun kısa sürede geniş kitlelere ulaşmasıyla birlikte resmi makamlar da sürece dahil oldu.

İZMİR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, sosyal medya platformlarında ve çeşitli haber mecralarında yer alan görüntüler üzerine resen soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Başsavcılık açıklamasında, görüntülerde yer alan ifadeler nedeniyle "Halkın Bir Kesimini Alenen Aşağılama" suçlaması kapsamında inceleme başlatıldığı ifade edildi.

Soruşturmanın, kamuoyuna yansıyan görüntü ve paylaşımlar doğrultusunda yürütüldüğü belirtildi.

İlgili Haberler

ADALET BAKANI AKIN GÜRLEK'TEN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Akın Gürlek de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada soruşturma sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gürlek açıklamasında, sosyal medya paylaşımlarında yer alan ifadeler üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldığını belirtti. Ayrıca, adalet sisteminin kişilerin serveti, unvanı veya statüsüne göre işlemeyeceğini vurguladı.

Bakan Gürlek, kadınların onurunu zedeleyen ve toplumun belirli kesimlerini hedef aldığı değerlendirilen ifadelerin kabul edilemeyeceğini ifade ederken, bu tür sözlerin mizah veya fıkra kapsamında değerlendirilmesinin söz konusu yaklaşımı hafifletmeyeceğini belirtti.

RAHMİ KOÇ'TAN ÖZÜR

Gelişmelerin ardından Rahmi Koç da konuya ilişkin bir açıklama yaptı.

Koç açıklamasında, herhangi bir kimliği hedef alma niyeti taşımadığını ifade ederek şu değerlendirmede bulundu:

"Herhangi bir kimliği hedef alma niyeti taşımadığım sözlerim için içtenlikle özür diliyorum. Üzüntümü samimiyetle paylaşmak isterim."

Bu açıklama, soruşturma sürecinin başlamasının ardından kamuoyuna yansıyan ilk değerlendirme olarak kayıtlara geçti.

SİYASİ İSİMLERDEN PEŞ PEŞE TEPKİLER GELDİ

Yaşanan gelişmeler sonrasında çeşitli siyasi isimler de sosyal medya hesaplarından açıklamalar yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, insan onuru ve eşit vatandaşlık ilkelerinin esas olduğunu belirterek, etnik kimlik, cinsiyet veya sosyal konum üzerinden incitici ifadeler kullanılmaması gerektiğini ifade etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise yaptığı açıklamada, kadınlara yönelik aşağılayıcı söylemlerin kabul edilemeyeceğini belirtti. Çelik, "Kürt kadın" ifadesiyle aşağılayıcı bir söylemin yan yana getirilmesini yanlış ve çirkin olarak nitelendirdi.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül de açıklamasında, Kürt kadınlarına yönelik ayrımcı ve cinsiyetçi söylemleri reddettiklerini ifade etti. Gül, etnik köken ve cinsiyet temelinde ortaya çıkan nefret söylemlerinin kabul edilemeyeceğini belirtti.

KOÇ HOLDİNG NEDEN BOYKOT EDİLİYOR?

Soruşturma süreci ve kamuoyunda oluşan tartışmaların ardından sosyal medya platformlarında çeşitli kullanıcılar ve bazı gruplar tarafından Koç Grubu şirketlerine yönelik boykot çağrıları yapılmaya başlandı.