KKTC ne zaman kuruldu? 15 Kasım KKTC'nin kaçıncı kuruluş yıl dönümü?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), 15 Kasım 1983'te Kıbrıs Türk Federe Devleti Meclisi'nin aldığı bağımsızlık kararıyla kuruldu. Bugün, 15 Kasım 2026 Pazar, kuruluşun 43. yıl dönümü. Tarih KKTC'de her yıl Cumhuriyet Bayramı olarak kutlanıyor ve gün boyu Lefkoşa'da resmî törenler yapılıyor.

KKTC NE ZAMAN KURULDU?

KKTC'nin kuruluş tarihi 15 Kasım 1983. Bağımsızlık kararını, 1975'te kurulan Kıbrıs Türk Federe Devleti'nin meclisi aldı; Kıbrıs Türkleri böylece federe devlet olarak örgütlendikten sekiz yıl sonra bağımsız bir cumhuriyet ilan etmiş oldu.

Arka planda uzun bir süreç var: 1960'ta kurulan ortaklık cumhuriyeti, 1963'te başlayan toplumlar arası çatışmalarla fiilen işlemez hale geldi, Türkiye de 20 Temmuz 1974'te Kıbrıs Barış Harekâtı'nı başlattı. Sonrası kısa. 1975'te federe devlet, 1983'te KKTC kuruldu.

15 KASIM NE GÜNÜ?

15 Kasım, KKTC'de Cumhuriyet Bayramı. Kuruluş yıl dönümü adada resmî törenlerle kutlanıyor, yurt dışındaki temsilciliklerde de resepsiyonlar veriliyor; bu yıl Berlin'de 13 Kasım'da, Stockholm'de 14 Kasım'da yıl dönümü resepsiyonu düzenlendi.

BUGÜN HANGİ TÖRENLER VAR?

Lefkoşa'da gün, KKTC Cumhurbaşkanlığı'ndaki tebrik kabulüyle başladı. Kıbrıs'ta yayımlanan Bağımsız gazetesinin aktardığı programa göre KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman saat 12.00'de BRTK üzerinden halka seslenecek, ardından saat 15.00'te Dr. Fazıl Küçük'ün, 15.30'da da Rauf Raif Denktaş'ın anıt mezarında tören yapılacak.

Erhürman yıl dönümü mesajında "Kıbrıs Türk halkı bu topraklarda hep vardı, bugün vardır, yarın da var olacaktır" dedi.

KKTC'NİN KURUCUSU VE İLK CUMHURBAŞKANI KİM?

KKTC'nin kurucu cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş. 1983'te devletin ilk cumhurbaşkanı olan Denktaş, 13 Ocak 2012'de hayatını kaybetti. Yıl dönümü törenlerinde Denktaş'la birlikte Dr. Fazıl Küçük de anılıyor; KKTC'de Küçük için "Özgürlük Mücadelesi Lideri" ifadesi kullanılıyor.

KKTC'Yİ HANGİ ÜLKELER TANIYOR?

Yalnız Türkiye. BM Güvenlik Konseyi, ilandan üç gün sonra, 18 Kasım 1983'te aldığı 541 sayılı kararla bağımsızlık ilanını hukuken geçersiz saydı ve diğer devletleri KKTC'yi tanımamaya çağırdı. Konsey'in 550 sayılı kararı da aynı yönde.