Kızılcık Şerbeti 149. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu dizinin takipçileri tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Kızılcık Şerbeti 149. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın Show TV'nin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılması bekleniyor. Yeni bölüm tanıtımında ise Emir ile Çimen'in evlilik itirafı ve tanıtımın sonunda hamile Çimen'e araba çarpması öne çıkıyor.

Kızılcık Şerbeti 149. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığında Show TV'nin resmi internet sitesindeki dizi sayfasından ve kanalın sosyal medya hesaplarından izlenebilecek.

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yayınlanan tanıtımda Kıvılcım ile Salkım, çocukları yüzünden bir kez daha karşı karşıya geliyor. Emir ve Çimen'in "Çünkü biz evlendik" sözleri ise herkesi şaşkına çeviriyor. Asil'in platformunun yönetimini Nursema ile aile dostları Ali Murat'ın ortaklaşa üstlenmesi yeni bir hesaplaşmanın kapısını aralıyor ve Asil'in bu gelişmeye vereceği tepki merak ediliyor.

Nursema'nın iş hayatı aile içindeki huzursuzluğu yeniden alevlendirirken, Abdullah'ın Fatih'e Başak'tan boşanması için baskı yapması gerilimi tırmandırıyor. Kıvılcım ile Ömer'in romantik halleri dikkat çekerken, tanıtımın finalinde hamile Çimen'e araba çarpması izleyicileri büyük bir endişeye sürüklüyor.

KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünde Ömer'in elindeki ses kaydını polise ulaştırması, yurt dışına kaçmaya hazırlanan Lider'in yakalanmasını sağladı. Soruşturmanın derinleşmesiyle Asil de gözaltına alındı. Yaşananların ardından Ünal ailesi, holdingdeki haklarını geri almak için harekete geçti.

Ünal Köşkü'nde düzenlenen şükür mevlidi ise Çimen'in beklenmedik gelişiyle karıştı. Ayşin'in hamilelik yalanını ortaya çıkaran Çimen, Emir'den bebek beklediğini herkesin önünde açıklayarak iki aileyi karşı karşıya getirdi. Doktorundan iyileştiğini öğrenen Başak, Fatih'ten boşanma işlemlerini başlatmasını istedi. Kızına söz geçiremeyen Kıvılcım ile Çimen arasındaki gerginlik tırmanırken, Kıvılcım'ın Ömer'e sığınması yeni bir gelişmenin kapısını araladı.

KIZILCIK ŞERBETİ KONUSU

Kızılcık Şerbeti, birbirinden çok farklı değerlere ve yaşam tarzlarına sahip iki ailenin, çocuklarının evliliğiyle aynı hikâyede buluşmasını konu alıyor. Muhafazakâr Ünal ailesi ile modern yaşam tarzını benimseyen Kıvılcım'ın ailesi arasında yaşanan çatışmalar, dizinin temel dramatik yapısını oluşturuyor. İki aile arasındaki gerilim, her bölümde yeni sırlar ve yüzleşmelerle derinleşiyor.

KIZILCIK ŞERBETİ OYUNCULARI

Kızılcık Şerbeti'nin oyuncu kadrosunda Evrim Alasya, Barış Kılıç, Ahmet Mümtaz Taylan, Seray Kaya, Erkan Avcı, Özge Borak, Emre Dinler, Murat Aygen ve Servet Pandur gibi isimler yer alıyor. Asena Keskinci ise dizide Çimen karakterine hayat veriyor.