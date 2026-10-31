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Kızılcık Şerbeti 145. bölüm Full HD izle! Kızılcık Şerbeti son bölüm izle! Kızılcık Şerbeti yeni bölüm neden yayınlanmadı, ne zaman yayınlanacak?

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Kızılcık Şerbeti 145. bölüm Full HD izle! Kızılcık Şerbeti son bölüm izle! Kızılcık Şerbeti yeni bölüm neden yayınlanmadı, ne zaman yayınlanacak?
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Kızılcık Şerbeti 145. bölüm izleme ekranı, dizinin sıkı takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı. Kızılcık Şerbeti 145. bölüm Full HD izle! Kızılcık Şerbeti son bölüm izle! Show TV'nin sevilen yapımının 30 Ekim 2026 Cuma akşamı yayınlanması beklenen yeni bölümü ekrana gelmeyince izleyiciler, yayın akışındaki değişikliğin nedenini merak etti. Peki, Kızılcık Şerbeti yeni bölüm neden yayınlanmadı, ne zaman yayınlanacak? Detaylar haberimizde.

Kızılcık Şerbeti 145. bölüm izleme ekranı, dizinin takipçileri tarafından araştırılıyor. Show TV ekranlarında her cuma akşamı yayınlanan Kızılcık Şerbeti'nin 30 Ekim 2026 tarihinde ekrana gelmesi beklenen yeni bölümü yayınlanmadı. Peki,  Kızılcık Şerbeti yeni bölüm neden yayınlanmadı, ne zaman yayınlanacak?  Kızılcık Şerbeti 145. bölüm Full HD izle!

KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜM FULL HD İZLE!

Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünü ve önceki bölümlerini Full HD kalitesinde izlemek isteyenler, Show TV'nin resmi internet sitesini ziyaret edebilir.

Dizinin yayınlanan bölümleri, bölüm özetleri, fragmanları ve kamera arkası görüntülerine kanalın resmi internet sitesindeki Kızılcık Şerbeti sayfasından ulaşılabiliyor.

KIZILCIK ŞERBETİ 145. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Kızılcık Şerbeti'nin merakla beklenen 145. bölümü için yayın tarihi belli oldu. Show TV'nin sevilen dizisi, 30 Ekim 2026 Cuma akşamı yeni bölümüyle ekranlara gelmedi. Yapım şirketi Gold Film'in açıklamasına göre dizinin yeni bölümü 6 Kasım 2026 Cuma günü saat 20.00'de Show TV'de yayınlanacak.

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜM NEDEN YAYINLANMADI?

Kızılcık Şerbeti'nin 30 Ekim Cuma günü yayınlanması beklenen 145. bölümü, son dakika değişikliğiyle yayın akışından çıkarıldı. Gold Film tarafından yapılan açıklamada, yeni bölümün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı haftası nedeniyle ertelendiği belirtildi.

KIZILCIK ŞERBETİ 145. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kızılcık Şerbeti'nin 145. bölümünde Nursema'nın yeniden ortaya çıkması, hikâyenin en dikkat çeken gelişmesi olacak.

Ömer ve Kıvılcım'a gelen gizemli bir telefon, Nursema'nın hayatta olduğunu ortaya çıkaracak. Ömer'in Nursema'yı Ünalların evine getirmesiyle aile büyük bir şaşkınlık yaşayacak. Abdullah'ın kızını karşısında görmesi duygusal anlara sahne olacak.

Nursema'nın dönüşü özellikle Asil cephesinde yeni gelişmelerin yaşanmasına neden olacak. Aile içinde dengeler yeniden değişirken geçmişte yaşanan olayların nasıl sonuçlanacağı merak konusu olacak.

Öte yandan Lider'in Cemo'nun babası olup olmadığına ilişkin şüpheleri ve Başak'la arasındaki gelişmeler, yeni bölümde yaşanacak diğer önemli olaylar arasında yer alacak.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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