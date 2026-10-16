Kızılcık Şerbeti 143. bölüm full HD CANLI izle! Kızılcık Şerbeti SON BÖLÜM izleme linki var mı SHOW TV?

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Kızılcık Şerbeti 143. bölüm izleme ekranı, dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen izleyicilerin gündeminde. Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti’nin son bölümünü canlı izlemek isteyenler, “Kızılcık Şerbeti 143. bölüm izle” ve “Kızılcık Şerbeti son bölüm canlı izle” aramalarına yanıt arıyor. Peki, Kızılcık Şerbeti 143. bölüm canlı izleme linki var mı, yeni bölüm Show TV üzerinden nasıl izlenir?
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KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK
Ömer, otelinde düğün günü gerçekleşen toplu gıda zehirlenmesi olayından Lider’den şüphelendiğini Kıvılcım’a açıklıyor. Asil ve Asude’nin Ünalların köşkünü alması ile yaşananlara sessiz kalamayan Ulvi’nin, Asil’le karşı karşıya gelmesi tansiyonu yükseltiyor. Köşkü kaybettiklerini öğrenen Fatih öfkesine hakim olamayınca Abdullah, oğlunu evden kovuyor. Ünal Holding’in iflasıyla başlayan çöküşün önüne geçemeyen Abdullah “Bak ben bu ellerle gömdüm iki tane evladımı, daha yeni gömdüm, üçüncüsü çarptı kapıyı çekti gitti hala eli boğazımda” sözleriyle tepkisini göstermesi ve ardından yere yığılması yeni bölüme dair merakı zirveye taşıyor.
KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR
Lider’in, Kıvılcım’a gösterdiği yakın ilgi ve Ömer’e karşı takındığı tavır; Ömer’i çileden çıkarır. Düğün organizasyonunda patlak veren kriz, Ömer ve Lider arasındaki gerilimi tırmandırır. Lider, yaşananlardan Ömer’i ve otelini sorumlu tutar. Fatih, Başak’ın doktor kontrolünde bu kez yanında olur. Hastalığının tedavisini gizli sürdürmekte kararlı olan Başak, büyük bir risk alır.Holding binasındaki, Ünal&Ünal Holding tabelasının sökülüp yerine Group Erdem Holding tabelasının asılmasıyla Asude ve Asil zaferini kutlar. İflas gerçeğiyle boğuşan Abdullah evde huzuru sağlayamaz; Salkım ise aile içindeki kopuşların önüne geçmekte zorlanır. Ünal&Ünal Holding’in iflas haberini alan Ömer, Abdullah’ın karşısına çıkar. Ancak Abdullah ve Salkım’ın kapısını çalan beklenmedik misafirler, Ünal ailesine hiç ummadıkları ağır bir darbe vuracaktır...
KIZILCIK ŞERBETİ KONUSU
Farklı değerler ve yaşam tarzlarına sahip iki ailenin çocukları Doğa ile Fatih'in evliliği etrafında gelişen olayları merkeze alan dizi, dramatik yönüyle dikkat çekiyor. Defne'nin Fatih'e yaklaşma girişimleri Doğa tarafından yanlış anlaşılırken, Işıl'ın yardımıyla gerçekler gün yüzüne çıkar. Beril'in kaçırdığı Sönmez, Kıvılcım ve Ömer tarafından kurtarılır; Beril'in intiharı ise herkesi derinden etkiler. Nilay'ın maruz kaldığı baskılar, Nursema'ya aktarılan sözler ve Leo'nun ortaya çıkışı, iki aile arasında yeni gerilimlere yol açar.
KIZILCIK ŞERBETİ NEREDEN İZLENİR?
Kızılcık Şerbeti dizisini Show TV ekranlarından izleyebilirsiniz.
KIZILCIK ŞERBETİ YENİ SEZON OYUNCULARI
Kızılcık Şerbeti 5. sezonda Nursema karakterine hayat veren Ceren Karakoç, Nilay karakteriyle Feyza Civelek, Neslihan Yeldan’ın canlandırdığı Sevtap ve Barlas Kartal’ın canlandırdığı Fethi karakterleri kadroda yer almıyor.
Evrim Alasya, Barış Kılıç, Ahmet Mümtaz Taylan, Seray Kaya, Erkan Avcı, Özge Borak, Emre Dinler, Murat Aygen ve Servet Pandur bu sezonda Kızılcık Şerbeti'nde olacaklar. Ayrıca Asena Keskinci, Çimen karakterine hayat verecek.