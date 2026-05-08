Kızılcık Şerbeti 137. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Gold Film imzası taşıyan yapım, ilk kez 13 Ekim 2022’de Show TV ekranlarında seyirciyle buluştu. Yönetmen koltuğunda Hakan Kırvavaç’ın bulunduğu dizinin senaryosunu Melis Civelek yazıyor. Her hafta gündeme oturan yapım; etkileyici sahneleri, güçlü hikâyesi ve karakterleriyle izleyicileri ekrana kilitlemeyi başarıyor. İzleyiciler ise hem yeni bölümü canlı takip edebilmek hem de önceki bölümlerde neler yaşandığını hatırlamak için araştırmalarını sürdürüyor.
Show TV’nin beğeniyle takip edilen dizisi Kızılcık Şerbeti, bu akşam 137. bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Diziyi canlı olarak takip etmek isteyenler internette sıkça “ Kızılcık Şerbeti canlı yayın”, “Show TV Kızılcık Şerbeti 137. bölüm izle” ve “Son bölümde neler yaşandı?” gibi aramalar yapıyor. Ayrıca meraklı izleyiciler, gelecek bölümlere dair ipuçlarını öğrenebilmek için “Kızılcık Şerbeti 137. bölüm fragmanı çıktı mı?” sorusuna yanıt arıyor.
SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR
İlhamilerin evinde çıkan yangın Asil’in müdahalesiyle can kaybı olmadan atlatılmış ancak ev kullanılamaz hale gelmiştir. İlhami ve Nursema birkaç gün hastanede kaldıktan sonra Abdullah evin müştemilatına gelirler. Emir, iş yerinde yükseldikçe Fatih’le arası iyice açılmaktadır. Çimen ve Başak bu durumdan rahatsız olup devreye girseler de başarılı olamazlar. Elif’in yakınlaşma çabalarından iyice rahatsız olan Tuncay onunla açık açık konuşmak zorunda kalır. Elif bu duruma çok bozulacaktır. Tuncay yapmak istediği bir yardım etkinliği için Asil ve Kıvılcım’dan yardım ister. İkisi de seve seve bu işe girişir. Oğlu Abdullah’ın konuşmamasını dert eden Nilay, bu konuda kendine akıl veren Salkım ile yakınlaşacaktır. Başak ve Fatih’in arası her ne kadar iyi görünse de Başak’ın, Cemo’nun babasının kimliğini açıklamaması Fatih için büyük problemdir. Bu problemi çözmek isteyen Fatih’in yolu, ikisi için de büyük bir çıkmaza dönüşecektir. Kızılcık Şerbeti son bölümü hd tek parça olarak sizlerle, iyi seyirler.
DİZİNİN KONUSU
Kızılcık Şerbeti, farklı yaşam tarzlarına sahip iki ailenin çocukları olan Doğa ve Fatih’in evliliği etrafında gelişen olayları konu alıyor. İki aile arasındaki kültürel uçurum, dizi boyunca sık sık çatışmalara ve dramatik sahnelere yol açıyor.
Defne’nin Fatih’e yakın tavırları, Doğa tarafından yanlış anlaşılır; bu durum Işıl’ın desteğiyle çözüme kavuşur. Ancak Beril’in Sönmez’i kaçırıp ardından intihar etmesi, her iki aileyi de derinden sarsar.
Mustafa’nın Nilay’a yönelik olumsuz davranışları tepki toplarken, Işıl’ın eski aşkı Leo’nun ortaya çıkışı yeni sorunları beraberinde getirir. Leo’nun kötü niyetli olduğunun anlaşılması ve Nilay’ın durumu Nursema’ya anlatması ise ailede yeni krizlerin başlangıcı olur.
OYUNCU KADROSU
• Barış Kılıç – Ömer Ünal
• Evrim Alasya – Kıvılcım Arslan
• Sıla Türkoğlu – Doğa Korkmaz
• Doğukan Güngör – Fatih Ünal
• Ahmet Mümtaz Taylan – Abdullah Ünal
• Müjde Uzman – Alev Arslan
Yardımcı oyuncular:
Ceren Yalazoğlu Karakoç (Nursema Ünal), Aliye Uzunatağan (Sönmez Arslan), Feyza Civelek (Nilay Ünal), Emrah Altıntoprak (Mustafa Ünal), Selin Türkmen (Çimen Arslan), Özlem Çakar (Sadiye), Oral Özer (Ömer’in kardeşi), Rahimcan Kapkap (Mihri), Serkan Tınmaz (Umut), Tuana Gizem Uzunlar (Görkem)
137. BÖLÜM FRAGMANI
Kızılcık Şerbeti’nin 137. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin takipçileri, yeni bölümde yaşanacak gelişmeleri öğrenmek için fragmanın paylaşılmasını heyecanla bekliyor.