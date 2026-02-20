Kızılcık Şerbeti 126. bölüm son bölüm tek parça full HD nereden izlenir?

Her yeni bölümüyle gündeme oturan Kızılcık Şerbeti, Show TV'de yayın hayatına devam ediyor. İzleyiciler ise hem önceki bölümlerde yaşanan gelişmeleri hatırlamak hem de yeni bölümü kaçırmadan izlemek için araştırmalar yapıyor. Bu akşam dizinin 122. bölümü ekrana gelecek. Diziyi izlemek isteyenler "Kızılcık Şerbeti canlı izle", "Show TV Kızılcık Şerbeti 122. bölüm izle" ve "Kızılcık Şerbeti son bölüm özet" gibi sorgularla bağlantıları arıyor. Peki, Kızılcık Şerbeti 122. bölüm son bölüm tek parça full HD nereden izlenir?

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Başak, Fatih'i Salkım'a karşı korurken Salkım evin iplerini tamamen eline alma planları yapıyor. Aklıyla kalbi arasında savrulan Nursema zor bir seçimle yüzleşirken Abdullah, Ulvi'yle çocuklarının kaderini belirleyecek kritik bir hamleye hazırlanıyor. Nursema'nın evlilik haberi Asil cephesinde fırtına koparırken, Çimen Emir'in değişiminin sandığından çok daha derin olduğunu düşünüyor. Sevtap, Nilay'a geçmişi geride bırakıp kendi hayatına yönelmesi gerektiğini hatırlatıyor. Tanıtımın çarpıcı finalinde ise Kemal'in Kıvılcım ve Ömer'in oğlu olmadığı gerçeği gün yüzüne çıkıyor. Yeni bölüm, dengeleri altüst edecek gelişmeleriyle şimdiden nefesleri kesiyor.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Asude ve Asil'in, Elif'i istemeye geldikleri gece Elif'in; Asil ve Nursema arasında gizli bir aşk olduğunu iddia etmesi geceye bomba gibi düşer. Ünal ev karışır, herkes birbirinin üstüne yürür. Bu olay Nilay ve Nursema'nın yakınlaşmasına neden olurken, Abdullah herkesi sakinleştirmeye çalışacaktır. Bade'nin foyası ortaya çıkmış, Ömer ondan boşanmak istediğini söylemiştir. Ancak Bade'nin boşanmaya hiç niyeti yoktur. Bu sefer başka bir oyun ile Ömer'i sıkıştırmaya kalkar. Evinde yaşanan rezaleti kapamak için harekete geçen Nursema, İlhami'den yardım ister. Bu durum ikilinin yakınlaşmasına vesile olacaktır. Asil ise Elif'ten bir süre düşünmek için süre ister. Elif yıkılır ama yapacak bir şeyi yoktur. Nilay'ın dükkanında karşılaştığı arkadaşı Salkım'dan oğlu ve Nilay için araya girmesini rica eder. Salkım hevesle bu işe kalkıştığında karşısında tüm aileyi bulacaktır.Asil'in platformunun tanıtım gecesi tüm aileleri bir araya getirecek, gecede Fatih ve Başak'ın arasındaki gerilim iyice su yüzüne çıkacaktır.

DİZİNİN KONUSU

Kızılcık Şerbeti, farklı sosyal çevrelere sahip iki aileden gelen Doğa ve Fatih'in evliliğini merkezine alıyor. Bu evlilik, kültürel farklılıkların aileler arasında çatışmaya dönüşmesine yol açıyor. Defne'nin Fatih'e yakınlaşma girişimleri Doğa tarafından yanlış anlaşılırken, Işıl'ın yardımıyla gerçeğin ortaya çıkması olayların seyrini değiştiriyor. Beril'in Sönmez'i kaçırması ve ardından intihar etmesi aileleri derinden sarsar. Mustafa'nın Nilay'a karşı sert tavırları tepki toplarken, Işıl'ın eski sevgilisi Leo'nun sahneye çıkması olayları daha da karmaşık hale getirir. Leo'nun kötü niyetli olduğunun anlaşılması ve Nilay'ın öğrendiklerini Nursema'ya aktarması yeni krizlerin kapısını aralar.

OYUNCU KADROSU

• Barış Kılıç – Ömer Ünal

• Evrim Alasya – Kıvılcım Arslan

• Sıla Türkoğlu – Doğa Korkmaz

• Doğukan Güngör – Fatih Ünal

• Ahmet Mümtaz Taylan – Abdullah Ünal

• Müjde Uzman – Alev Arslan

Yardımcı oyuncular:

Ceren Yalazoğlu Karakoç (Nursema Ünal), Aliye Uzunatağan (Sönmez Arslan), Feyza Civelek (Nilay Ünal), Emrah Altıntoprak (Mustafa Ünal), Selin Türkmen (Çimen Arslan), Özlem Çakar (Sadiye), Oral Özer (Ömer'in kardeşi), Rahimcan Kapkap (Mihri), Serkan Tınmaz (Umut), Tuana Gizem Uzunlar (Görkem).

YAYIN DETAYLARI

Kızılcık Şerbeti, her hafta Show TV ekranlarında yeni bölümleriyle izleyicilerle buluşuyor. Ayrıca dizi tekrar bölümleri ve çevrim içi yayınlarıyla kanalın resmi dijital platformu üzerinden de takip edilebiliyor.