Her yeni bölümüyle gündeme oturan Kızılcık Şerbeti, Show TV'de yayın hayatına devam ediyor. İzleyiciler ise hem önceki bölümlerde yaşanan gelişmeleri hatırlamak hem de yeni bölümü kaçırmadan izlemek için araştırmalar yapıyor. Bu akşam dizinin 115. bölümü ekrana gelecek. Diziyi izlemek isteyenler "Kızılcık Şerbeti canlı izle", "Show TV Kızılcık Şerbeti 115. bölüm izle" ve "Kızılcık Şerbeti son bölüm özet" gibi sorgularla bağlantıları arıyor. Peki, Kızılcık Şerbeti 115. bölüm son bölüm tek parça full HD nereden izlenir?

KIZILCIK ŞERBETİ'NDE YENİ BÖLÜM HEYECANI

Kıvılcım, Fatih, Nursema, Nilay ve Abdullah'ın mezar başında sevdiklerine veda etmesi duygu dolu anlara sahne oluyor. Kıvılcım ve Ömer arasında tansiyon yükselirken Asude, yasta olan Kıvılcım'a destek oluyor. Ömer'in; Tuncay ve Başak'la buluşması dikkat çekerken Abdullah ve Salkım'ın yüzükleri takılıyor. Çimen'in, sevgilisi Emir'in Salkım'ın oğluolduğunu öğrendiği sarsıcı tanıtımda köşkte Salkım'ın gelişiyle suların durulmayacağı ortaya çıkıyor.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Tekne kazasının üzerinden 6 ay geçmiştir. Ünal ailesi üç kayıp vermiş, birbirlerine tutunarak yaşamaya çalışıyorlardır. Abdullah, Fatih, Nursema ve Nilay aynı evdedir. Nilay baba dediği Abdullah'ı kıramamış, annesinin yanına gitmeyip burada kalmıştır. Ömer hapishaneden çıktıktan sonra Kıvılcım'ı affetmemiş ve ondan boşanmıştır. Hafta sonları oğlunu yanına alıyordur. Olanlardan dolayı çok üzgün olan Kıvılcım'ın ise durumu düzeltmek için elinden bir şey gelmiyordur. Abdullah işinin başına dönmüştür. Artık en büyük düşmanı hisseleri almak için olayları tetikleyen Asil'dir. Ömer, hapishanedeki dostu Hikmet'e verdiği sözü tutarak onun ailesi ile yakınlaşmıştır. Bir arkadaşının tavsiyesi ile tanıştığı Salkım'dan çok etkilenen Abdullah'ın aldığı evlilik kararı Ünal evde bomba etkisi yapar.

DİZİNİN KONUSU

Kızılcık Şerbeti, farklı sosyal çevrelere sahip iki aileden gelen Doğa ve Fatih'in evliliğini merkezine alıyor. Bu evlilik, kültürel farklılıkların aileler arasında çatışmaya dönüşmesine yol açıyor. Defne'nin Fatih'e yakınlaşma girişimleri Doğa tarafından yanlış anlaşılırken, Işıl'ın yardımıyla gerçeğin ortaya çıkması olayların seyrini değiştiriyor. Beril'in Sönmez'i kaçırması ve ardından intihar etmesi aileleri derinden sarsar. Mustafa'nın Nilay'a karşı sert tavırları tepki toplarken, Işıl'ın eski sevgilisi Leo'nun sahneye çıkması olayları daha da karmaşık hale getirir. Leo'nun kötü niyetli olduğunun anlaşılması ve Nilay'ın öğrendiklerini Nursema'ya aktarması yeni krizlerin kapısını aralar.

OYUNCU KADROSU

• Barış Kılıç – Ömer Ünal

• Evrim Alasya – Kıvılcım Arslan

• Sıla Türkoğlu – Doğa Korkmaz

• Doğukan Güngör – Fatih Ünal

• Ahmet Mümtaz Taylan – Abdullah Ünal

• Müjde Uzman – Alev Arslan

Yardımcı oyuncular:

Ceren Yalazoğlu Karakoç (Nursema Ünal), Aliye Uzunatağan (Sönmez Arslan), Feyza Civelek (Nilay Ünal), Emrah Altıntoprak (Mustafa Ünal), Selin Türkmen (Çimen Arslan), Özlem Çakar (Sadiye), Oral Özer (Ömer'in kardeşi), Rahimcan Kapkap (Mihri), Serkan Tınmaz (Umut), Tuana Gizem Uzunlar (Görkem).

YAYIN DETAYLARI

Kızılcık Şerbeti, her hafta Show TV ekranlarında yeni bölümleriyle izleyicilerle buluşuyor. Ayrıca dizi tekrar bölümleri ve çevrim içi yayınlarıyla kanalın resmi dijital platformu üzerinden de takip edilebiliyor.