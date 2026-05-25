Kızılay kurban bağışı ne kadar 2026? (4 TAKSİTLİ) Yurt içi, dışı vekaletle kurban bağışı nasıl yapılır?

Kurban Bayramı yaklaşırken vekaletle kurban ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, 2026 yılı kurban bağışı fiyatlarını ve başvuru süreçlerini araştırmaya başladı. Türk Kızılay’ın açıkladığı yeni dönem organizasyonu kapsamında hem yurt içi hem de yurt dışı kurban kesim bedelleri netleşirken, bağış işlemlerinin dijital kanallar üzerinden kolaylaştırılması dikkat çekiyor. Peki, Kızılay kurban bağışı ne kadar 2026? Yurt içi, dışı vekaletle kurban bağışı nasıl yapılır? Detaylar...

KIZILAY KURBAN BAĞIŞI NE KADAR 2026?

Türk Kızılay’ın 2026 yılı vekaletle kurban bağışı fiyatları, bölge ve kurban türüne göre belirlenmiştir. Yurt içi kurban bağışı 17.250 TL olarak açıklanırken, Filistin ve Gazze için yapılan kurban bağışı da 17.250 TL’dir. Yurt dışı kurban bağışı ise 6.350 TL olarak belirlenmiştir. Yurt içi adak, akika ve şükür kurbanı 17.250 TL, yurt dışı adak, akika ve şükür kurbanı ise 6.350 TL olarak uygulanmaktadır.

Bu bedeller, kurbanın kesiminden işlenmesine, paketlenmesinden dağıtımına kadar tüm süreci kapsamaktadır. Kurban etleri yurt içinde konserve haline getirilerek yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine ulaştırılırken, yurt dışında özellikle ihtiyaç bölgelerine taze et olarak dağıtılmaktadır.

YURT İÇİ DIŞI VEKALETLE KURBAN BAĞIŞI NASIL YAPILIR?

Vekaletle kurban bağışı, Türk Kızılay üzerinden dijital ve fiziksel kanallarla yapılabilmektedir. Bağışçılar, Kızılay’ın resmi internet sitesi, Kızılay Mobil uygulaması, anlaşmalı bankalar veya Kızılay şubeleri üzerinden işlemlerini tamamlayabilmektedir.

Ödeme işlemi sırasında vekalet dijital olarak alınmakta ve ayrıca fiziksel bir işlem gerekmemektedir. Süreç Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ilgili dini hükümleri doğrultusunda yürütülmektedir. Bağış tamamlandıktan sonra kesim sürecine dair bilgilendirmeler SMS ve video aracılığıyla iletilmektedir.

KURBAN BAĞIŞINDA TAKSİT VE ÖDEME KOLAYLIKLARI

Kızılay, kurban bağışını daha erişilebilir hale getirmek amacıyla ödeme kolaylıkları da sunmaktadır. Anlaşmalı bankalar aracılığıyla kredi kartı ile yapılan ödemelerde 2 ila 4 taksite kadar seçenek sağlanabilmektedir. Bu uygulama, özellikle toplu bağış bedelini tek seferde ödemekte zorlanan vatandaşlar için esnek bir çözüm sunmaktadır. Ödeme işlemi tamamlandığında vekalet otomatik olarak sisteme işlenmekte ve bağış süreci resmi olarak başlamaktadır.

DİJİTAL BAĞIŞ SİSTEMİ VE ŞEFFAFLIK YAPISI

2026 yılı itibarıyla Kızılay’ın kurban bağışı süreci tamamen dijital altyapı üzerinden yönetilmektedir. Bu yapı sayesinde hem güvenlik hem de işlem hızı artırılmıştır. Bağışçıların kişisel ve ödeme bilgileri şifreli sistemlerle korunmakta, vekalet onayları dijital ortamda kayıt altına alınmakta ve tüm süreç düzenli bilgilendirme sistemiyle takip edilmektedir. Böylece bağış sürecinin her aşaması şeffaf bir şekilde izlenebilir hale gelmektedir.