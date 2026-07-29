Masterchef yarışmasıyla geniş kitleler tarafından tanınan ve "Kızıl Sakal" lakabıyla bilinen Eren Kaşıkçı hakkında dolaşıma giren ölüm iddiaları kısa sürede gündem olurken, kullanıcılar iddiaların gerçek olup olmadığını araştırmaya başladı. "Kızıl Sakal öldü mü, MasterChef Kızıl Sakal neden öldü?" sorularına ilişkin son gelişmeler ve kamuoyuna yansıyan bilgiler yakından takip ediliyor.

KIZIL SAKAL ÖLDÜ MÜ? MASTERCHEF ŞAMPİYONU EREN KAŞIKÇI NEDEN ÖLDÜ?

MasterChef Türkiye 2021 sezonunun şampiyonu olan ve "Kızıl Sakal" lakabıyla tanınan Şef Eren Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiği haberi gündeme damga vurdu. İstanbul'un Kilyos ilçesindeki evinde ölü bulunan başarılı şefin vefatı sonrası "Kızıl Sakal öldü mü?" ve "MasterChef Eren Kaşıkçı neden öldü?" soruları arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer aldı.

MASTERCHEF ŞAMPİYONU EREN KAŞIKÇI HAYATINI KAYBETTİ

MasterChef Türkiye'nin 2021 yılı şampiyonu Eren Kaşıkçı, İstanbul Kilyos'taki evinde hayatını kaybetmiş halde bulundu. Yakınlarının kendisinden uzun süre haber alamaması üzerine yapılan ihbar sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Kaşıkçı'nın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Eren Kaşıkçı'nın ölümünün ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Ölüm nedeninin henüz netlik kazanmadığı belirtilirken, olayın tüm yönleriyle araştırıldığı öğrenildi. Kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsi ve adli incelemelerin ardından belli olması bekleniyor.

KIZIL SAKAL LAKABIYLA TANINIYORDU

MasterChef Türkiye yarışmasında gösterdiği başarılı performansla adını duyuran Eren Kaşıkçı, izleyiciler tarafından "Kızıl Sakal" lakabıyla tanınıyordu. Yarışma boyunca hazırladığı tabaklar ve disiplinli mutfak anlayışıyla dikkat çeken başarılı şef, şampiyonluğun ardından da gastronomi alanındaki çalışmalarını sürdürdü.

GASTRONOMİ DÜNYASINDA BAŞARILI BİR KARİYER

Aslen Tokatlı olan Eren Kaşıkçı, uzun yıllar İstanbul'daki çeşitli otellerde aşçılık yaptı. Daha sonra Çanakkale Gökçeada'da bir sörf otelinde başşef olarak görev alan Kaşıkçı, 2021 yılında MasterChef Türkiye'de şampiyonluğa ulaştı. Yarışmanın ardından İstanbul'a dönen başarılı şef, "Kızıl Sakal Sandviç" isimli restoranıyla gastronomi sektöründe kariyerine devam ediyordu.

EREN KAŞIKÇI NEDEN ÖLDÜ?

MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın ölüm nedeni hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma sürerken, kesin ölüm nedeninin adli tıp incelemelerinin tamamlanmasının ardından kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. Gelişmeler geldikçe yeni bilgiler yetkililer tarafından açıklanacak.