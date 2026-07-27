Kıyametten Sonra filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Kıyametten Sonra filmi oyuncuları kim, konusu ne?

Bilim kurgu ve gerilim türündeki Kıyametten Sonra filmi, etkileyici atmosferi ve sürükleyici hikâyesiyle yeniden gündemde. Televizyon yayınının ardından izleyiciler, "Kıyametten Sonra nerede çekildi?", "Ne zaman çekildi?", "Oyuncuları kimler?" ve "Filmin konusu ne?" sorularının yanıtını araştırmaya başladı. İşte Kıyametten Sonra filmi hakkında merak edilen tüm detaylar

KIYAMETTEN SONRA FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Kıyametten Sonra, Fransız yapımı Survivre (Survive) filminin Türkçe adıdır. Yönetmen koltuğunda Frédéric Jardin'in oturduğu yapım, 2024 yılında tamamlanarak sinemaseverlerle buluştu. Film, kıyamet sonrası dünyada geçen sürükleyici hikâyesiyle dikkat çekiyor.

KIYAMETTEN SONRA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Kıyametten Sonra filminin çekimleri ağırlıklı olarak Fransa'da gerçekleştirildi. Yapımda kullanılan doğal mekânlar ve görsel efektler, dünyanın büyük bir felaketin ardından yaşadığı değişimi etkileyici bir atmosferle izleyiciye yansıtıyor.

KIYAMETTEN SONRA FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, okyanusların aniden çekildiği ve dünyanın yaşanmaz hâle geldiği bir felaketin ardından hayatta kalmaya çalışan bir ailenin mücadelesini konu alıyor. Julia, eşi ve çocukları denizdeyken meydana gelen büyük değişimin ardından kendilerini tamamen farklı bir dünyada bulur. Suların çekilmesiyle ortaya çıkan tehlikeli yaratıklar ve zorlu yaşam koşulları karşısında aile, hayatta kalabilmek için zorlu bir mücadele verir.

KIYAMETTEN SONRA FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Filmin oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor:

• Émilie Dequenne

• Andreas Pietschmann

• Lisa Delamar

• Lucas Ebel

• Arben Bajraktaraj

Oyuncular, kıyamet sonrası dünyada yaşam mücadelesi veren karakterleri canlandırarak filmin gerilim dozunu artırıyor.

KIYAMETTEN SONRA FİLMİ HANGİ TÜRDE?

Kıyametten Sonra; bilim kurgu, macera, aksiyon ve gerilim türlerini bir araya getiriyor. Doğa felaketleri, hayatta kalma mücadelesi ve aile bağlarını merkezine alan yapım, sürükleyici hikâyesi ve yüksek tempolu sahneleriyle dikkat çekiyor.