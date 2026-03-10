Kıskanmak 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Özgü Namal, Selahattin Paşalı, Mehmet Günsür, Hafsanur Sancaktutan, Beril Pozam ve Ayda Aksel gibi başarılı isimleri buluşturan dizinin afişi de büyük ses getirdi. Bu göz alıcı afiş, dizinin dramatik hikâyesini tek karede yansıtırken; karakterlerin tarzını ön plana çıkaran güçlü styling'iyle de dikkat çekiyor. Peki, Kıskanmak dizisinin 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

KISKANMAK OYUNCU KADROSU

Ay Yapım imzalı "Kıskanmak" dizisinin oyuncu listesinde, birbirinden başarılı isimler bir araya geliyor. Dizide; Özgü Namal, Selahattin Paşalı, Mehmet Günsür, Hafsanur Sancaktutan, Beril Pozam, Hande Doğandemir, İpek Tuzcuoğlu, İştar Gökseven, Rozet Hubeş, Cem Uslu, Dilara Aksüyek, Lila Gürmen, Zeynep Yüce ve Ayda Aksel gibi usta oyuncular yer alıyor.

KISKANMAK DİZİ KONUSU

"Kıskanmak", ihtişamlı Paşazade ailesinin gölgesinde, sevgisizlik içinde büyüyen Seniha'nın (Özgü Namal) geçmişiyle yüzleşme ve hayatını yeniden inşa etme hikâyesine odaklanıyor. Derin karakter çözümlemeleri ve yoğun dram unsurlarıyla öne çıkan yapım, sezona damgasını vurmaya hazırlanıyor.

KISKANMAK KARAKTERLERİ

Dizi, izleyiciyi Seniha'nın (Özgü Namal) annesi Mediha'dan (Ayda Aksel) ve ağabeyi Halit'ten (Mehmet Günsür) aldığı yaralarla şekillenen iç dünyasına götürüyor. Tanıtımda Seniha'nın sabırla planladığı hamleler ve intikam duygusunun ilk sinyalleri dikkat çekiyor. Bu planlarını ise Nüzhet (Selahattin Paşalı), Mükerrem (Hafsanur Sancaktutan) ve Nalan (Beril Pozam) üzerinden yürütmeye çalışıyor.

KISKANMAK 27. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

"Kıskanmak" dizisinin 27. bölüm fragmanı şu an için henüz yayınlanmadı.

KISKANMAK YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Mükerrem'in Halit'e dönmesi Nüzhet ve Seniha'yı harekete geçirir. Mediha'nın çocukluk acıları, kızı Seniha'yla ortak olur. Mükerrem, kaderini belirleyecek sırrı saklar. Seniha ise kendini Adana gelini olarak, tüm adetlerin içinde bulur. Cihan ve Seniha'nın düğününde, Halit Nüzhet'i vurur.

SON BÖLÜM ÖZETİ

Mükerrem ve Nüzhet arasındaki ilişkiyi öğrenen Halit, bu durumu ondan gizleyen herkesten hesap sorar. Savcı Cihan'ın halası memleketten gelir. Döndü Hala Seniha ve Cihan'ın evliliğinin örf ve adetlere uygun olması için diretir. Mükerrem konaktan köşke taşınır ancak köşkte yeni zorluklarla karşılaşır. Cihan ve ailesi Seniha'yı istemeye geldiklerinde Halit'in hamlesi herkesi şok eder.