Haberler

Kıskanmak 13. bölüm tek parça full HD nereden izlenir?

Kıskanmak 13. bölüm tek parça full HD nereden izlenir?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Özgü Namal, Selahattin Paşalı, Mehmet Günsür, Hafsanur Sancaktutan, Beril Pozam ve Ayda Aksel'in bir araya geldiği etkileyici afiş, dizinin derin anlam yüklü hikâyesini tek karede yansıtmayı başarıyor. Karakterlerin duruşları ve özenle hazırlanmış kostümleriyle dikkat çeken afiş, hem dizinin dramatik atmosferini hem de oyuncuların güçlü duruşlarını ön plana çıkarıyor. İzleyiciler, bu görsel sayesinde dizinin havasını daha başlamadan hissedebiliyor.

Nahid Sırrı Örik'in aynı isimli klasik romanından esinlenerek televizyona uyarlanan ve senaryosu Yılmaz Şahin tarafından kaleme alınan "Kıskanmak" dizisinin yönetmenliğini Nadim Güç üstleniyor. Entrikalarla dolu ilişkiler ağı, yoğun tutkular ve güç mücadelelerinin iç içe geçtiği bu yapım, izleyiciyi daha ilk bölümden itibaren içine çekecek bir dünyanın kapılarını aralıyor. Peki, "Kıskanmak" dizisinin 13. bölümünü tek parça ve yüksek kalitede izleyebileceğiniz bir bağlantı mevcut mu? Kıskanmak 13. bölüm tek parça full HD nereden izlenir?

KISKANMAK OYUNCU KADROSU

"Kıskanmak" dizisinin oyuncu ekibinde; Özgü Namal, Selahattin Paşalı, Mehmet Günsür, Hafsanur Sancaktutan, Beril Pozam, Hande Doğandemir, İpek Tuzcuoğlu, İştar Gökseven, Rozet Hubeş, Cem Uslu, Dilara Aksüyek, Lila Gürmen, Zeynep Yüce ve Ayda Aksel gibi birbirinden yetenekli ve güçlü isimler bir araya geliyor. Her biri kendi karakterine kattığı derinlikle dizinin atmosferine ayrı bir soluk getiriyor.

Kıskanmak 13. bölüm tek parça full HD nereden izlenir?

KISKANMAK DİZİSİNİN KONUSU

Paşazade ailesinin ihtişamlı dünyasına rağmen sevgisizliğin gölgesinde büyüyen Seniha'nın (Özgü Namal) hikâyesini merkezine alan dizi; onun geçmişle hesaplaşma sürecini ve hayatını yeniden inşa etme mücadelesini konu alıyor. Derin karakter analizleri ve yoğun dramatik yapısıyla dikkat çeken "Kıskanmak", sezona damgasını vurmayı hedefliyor.

Kıskanmak 13. bölüm tek parça full HD nereden izlenir?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Seniha, gerçek babasının Orhan Erden olduğunu duyunca, bundan emin olmak ister. Nalan, yaşadığı kötü olayın ardından hamile olduğunu öğrenir. Bu haber Nalan'ı çok mutlu ederken Mükerrem ve Nüzhet için büyük şok olur. Nüzhet, Halit'in Şevket ailesiyle iş ilişkilerini bitirmeyi başarır. Seniha, Nüzhet'ten gizli yaptırdığı DNA testinde kardeş olduklarını sanır. Ancak annesi ve abisine yenilmeye niyeti yoktur. Annesini en hassas yerinden vurur. Nalan için tam her şey yolunda giderken, öyle bir gerçekle yüzleşir ki dünyası altüst olur.

KISKANMAK KARAKTERLERİ

Dizi, izleyiciyi Seniha'nın annesi Mediha'dan (Ayda Aksel) ve ağabeyi Halit'ten (Mehmet Günsür) aldığı yaraların gölgesinde şekillenen karmaşık dünyasına çekiyor. Tanıtımlarda, Seniha'nın sabırla kurduğu intikam planlarının ilk izleri görülüyor. Bu planların merkezinde ise Nüzhet (Selahattin Paşalı), Mükerrem (Hafsanur Sancaktutan) ve Nalan (Beril Pozam) yer alıyor.

KISKANMAK 13. BÖLÜM İZLEME SEÇENEKLERİ

Kıskanmak dizisinin tüm bölümlerine NOW platformları üzerinden erişebilirsiniz. İzleyiciler, dizinin ilk bölümünü de bu platform aracılığıyla tek parça ve yüksek kalitede izleyebilir.

Kıskanmak 13. bölüm tek parça full HD nereden izlenir?

KISKANMAK 13. BÖLÜM ÖZETİ

Cemal Paşazade dönünce, Seniha için yeni bir dönem başlar. Halit'le kardeş olduğunu öğrenen Nüzhet, önce Halit'le sonra Mediha'yla yüzleşir. Seniha, adli tıp raporuna itiraz ederken yeni savcı Cihan'la karşı karşıya gelir. Rukiye'nin ölümü, Şevket ailesini sarsar. Enver ve Türkan'ın evliliği ise köşkte şok etkisi yaratır. Kimliğini gizleyen Cemal, Halit ve Mediha'ya Cemal Paşazade olduğunu söyler.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK

Cemal'in kimliğini açıklamasıyla Paşazade ailesinde büyük yüzleşme yaşanır. Türkan, Şevket köşkünün hanımı gibi davranınca Nalan'la arası iyice gerilir. Enver, evlendikten sonra emeklilik planlarını değiştirir. Nalan, Nüzhet ve Halit'in kardeş olduğunu gerçeğiyle yüzleşir. Melek ölürken kızı Yasemin'i Seniha'ya emanet eder. Seniha küçük Yasemin'i ziyarete gittiğinde Ferhat'ı görür. Onu yakalamak isterken tuzağa düşer.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
14 yaşındaki kız evine dönmedi, yakınları 'taciz' iddiasıyla arkadaşının ailesine saldırdı

Mahalleyi karıştıran iddia! Evi basıp aileye tekme tokat saldırdılar
Tuğba Melis Türk Umre'den paylaştı! Başörtülü halini gören yoruma sarılıyor

Ünlü oyuncu Umre'den paylaştı! Başörtülü halini gören yoruma sarılıyor
Erzurum'da Ülkücü gençlerin çektikleri video olay oldu

Ülkücü gençlerin videosu olay oldu
Uraz Kaygılaroğlu eski eşini, programına konuk etti! 'Boşanma' sorusuna aldığı cevapla bu hale geldi

"Boşanma" sorusuna aldığı cevapla bu hale geldi
14 yaşındaki kız evine dönmedi, yakınları 'taciz' iddiasıyla arkadaşının ailesine saldırdı

Mahalleyi karıştıran iddia! Evi basıp aileye tekme tokat saldırdılar
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'a çoklu organ yetmezliği tanısı kondu

Yoğun bakımdaki CHP'li belediye başkanından kötü haber
Mustafa Sandal, nafaka ödemiyor iddialarına dekontla yanıt verdi

Mustafa Sandal, iddiaya dekontu paylaşarak yanıt verdi
Galatasaray'da hayal kırıklığıydı, gittiği yerde kral oldu! Brezilya'da Vinicius fırtınası

Galatasaray'da kaleyi dahi tutturamıyordu, gittiği yerde kral oldu
Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Sır perdesi aralanıyor

Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Sır perdesi aralanıyor
Baba ve oğlunu vurduktan sonra yakmıştı! Hedef saptırmak için bakın ne yapmış

Baba-oğlu vurup yakmıştı! Hedef saptırmak için bakın ne yapmış
Türkiye'nin yanı başında sıcak saatler! 80 bin kişilik ordu teyakkuza geçti

Türkiye'nin yanı başında sıcak saatler! 80 bin kişilik ordu teyakkuza geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Felaketi yaşıyoruz' demişti! TÜİK endişelendiren rakamları paylaştı

Erdoğan "Felaketi yaşıyoruz" demişti! Korkutan rakamlar açıklandı
Vaizler 2026 yılında ne kadar maaş alacak? Hesaplama yapıldı

Hesaplama yapıldı: İşte vaizlerin 2026 yılında alacağı maaş
title