Kış lastiği nasıl anlaşılır, lastikteki M+S işareti ne demek?

Bir lastiğin kış lastiği olup olmadığı, yanağına basılan işaretten anlaşılır. Lastiğin yan yüzünde, ebat ve DOT kodunun yakınında M+S yazısı ya da üç tepeli bir dağın içinde kar tanesi simgesi (3PMSF) yer alır. Ticari araçlarda kış lastiği zorunluluğu 15 Kasım 2026'da başladı; uygulama 15 Nisan 2027'ye kadar sürecek.

KIŞ LASTİĞİ NASIL ANLAŞILIR?

En kolay yol lastiğin yanağına bakmak. Kış lastiklerinde M+S yazısı (bazı üreticilerde M&S ya da M-S), bazılarında da dağ ve kar tanesi simgesi bulunur. Yazı, ebat bilgisinin yanında kabartma harflerle basılıdır.

Resmî tanım, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ'inde yer alıyor. Tebliğe göre kış lastiği, 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda yol tutuşunu artırmak için bileşimi özel olarak belirlenmiş ve diş desenleri buna göre tasarlanmış lastik. Yani fark yalnız işarette değil, kauçuğun karışımında ve dişlerin şeklinde de var.

M+S İŞARETİ NE DEMEK?

M+S, İngilizce "Mud and Snow" yani çamur ve kar kelimelerinin baş harfleri. Lastik üreticisi Continental'in açıklamasına göre bu işaret üreticinin kendi beyanıdır; lastiğin çamurlu ve karlı zeminde yaz lastiğinden daha iyi tuttuğunu söyler. M+S için zorunlu bir çekiş ya da fren testi yok.

DAĞ VE KAR TANESİ İŞARETİ NE ANLAMA GELİYOR?

Üç tepeli dağın içinde kar tanesi bulunan simge, uluslararası kısaltmasıyla 3PMSF, lastiğin karlı zeminde test edildiğini gösterir. Continental'e göre bu simgeyi taşıyan lastikler ECE R117 düzenlemesi kapsamında karda çekiş testinden geçmek zorunda. Bu yüzden yoğun kar ve buz beklenen bölgelerde bu işaretli lastik daha güvenli bir seçim sayılıyor. Dört mevsim lastiklerin bir kısmında da aynı simge bulunabiliyor.

DİŞ DERİNLİĞİ KAÇ MİLİMETRE OLMALI?

Tebliğin 6. maddesi en az diş derinliğini de belirliyor. Kamyon, çekici, tanker ve otobüslerde bu sınır 4 milimetre; kamyonet, minibüs ve otomobillerde 1,6 milimetre. Ölçüm, lastiğin orta kısmına en yakın diş bloklarından yapılıyor. Araçta kar zinciri bulunması ya da zincir takılması, kış lastiği yükümlülüğünü kaldırmıyor.

KIŞ LASTİĞİ KİMLERE ZORUNLU?

Zorunluluk, şehirlerarası yolcu ve yük taşıyan ticari araçları kapsıyor ve her yıl 15 Kasım ile 15 Nisan arasında uygulanıyor. Ağır vasıtalarda kış lastiği tahrik akslarına, kamyonet, minibüs ve otomobillerde ise bütün tekerleklere takılıyor. Valilikler, il sınırları içinde bu süreyi başında ya da sonunda bir ay uzatabiliyor.

Özel otomobiller için yasal bir zorunluluk yok; Bakanlık, sıcaklığın 7 derecenin altına düştüğü günlerde özel araçlarda da kış lastiği kullanılmasını tavsiye ediyor. Kurala uymayan ticari araç sürücülerine 2026 yılı için 5 bin 856 lira idari para cezası uygulanıyor.