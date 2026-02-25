Kırşehir okullar tatil mi, 26 Şubat Perşembe Kırşehir'de okul yok mu (KIRŞEHİR VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

26 Şubat Perşembe Kırşehir okullar tatil mi, Kırşehir'de okul yok mu soruları arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Hava durumu raporlarının ardından Kırşehir Valiliği'nin kar tatiliyle ilgili son dakika açıklamaları merakla bekleniyor.

KIRŞEHİR HAVA DURUMU

Kırşehir'de Dondurucu Soğuk ve Kar Yağışı Alarmı

Kırşehir genelinde perşembe günü başlayacak yağışlı hava dalgası, cuma günü yerini dondurucu bir ayaza ve kar yağışına bırakıyor. Özellikle gece saatlerinde termometrelerin sıfırın altına düşmesiyle birlikte kuvvetli buzlanma bekleniyor.

26 Şubat Perşembe: Bulutlu ve Kar Geçişleri

Perşembe günü Kırşehir'de gökyüzü kapalı bir seyir izleyecek. Günün ilerleyen saatlerinde kar sağanaklarının etkili olması bekleniyor.

• Gündüz En Yüksek Sıcaklık: 6°C

• Gece En Düşük Sıcaklık: -4°C

• Detay: Kar sağanakları özellikle akşam saatlerinden itibaren etkisini artırabilir. Rüzgarın etkisiyle hissedilen sıcaklık gün boyu düşük seyredecek.

27 Şubat Cuma: Hafif Kar Yağışı ve Buzlanma

Haftanın son iş gününde Kırşehir'de hafif kar yağışı etkisini sürdürüyor. Sıcaklıkların donma noktasının üzerine çıkmadığı dondurucu bir gün bekleniyor.

• Gündüz En Yüksek Sıcaklık: 1°C

• Gece En Düşük Sıcaklık: -4°C

• Detay: Gün içerisinde hafif kar yağışı ihtimali %25 seviyelerinde. Kuzeybatıdan saatte 15 mph (yaklaşık 24 km) hızla esecek rüzgar, dondurucu ayazın etkisini artıracak.

Vatandaşlara Uyarı: Gece ve sabahın erken saatlerinde yollarda oluşabilecek gizli buzlanma riskine karşı dikkatli olunmalıdır. Özellikle Kırşehir-Ankara ve Kırşehir-Kayseri kara yollarını kullanacak sürücülerin kış ekipmanlarını yanlarında bulundurmaları önem arz etmektedir.

KIRŞEHİR OKULLAR TATİL Mİ?

26 Şubat Perşembe günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.