Kırpınar kim kazandı, Kırkpınar Yağluı Güreşler ampiyonu kim oldu 2026?

Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda düzenlenen 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde büyük heyecan sona erdi. Başpehlivanlık finalinin ardından 2026 yılının şampiyonu ve altın kemerin yeni sahibi belli oldu. "Kırkpınar'ı kim kazandı?", "2026 Kırkpınar Yağlı Güreşleri şampiyonu kim?" soruları arama motorlarında yoğun şekilde araştırılırken, final müsabakasının sonucu ve şampiyon başpehlivanın performansı merak ediliyor.

665. TARİHİ KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ'NDE YARI FİNALE KALAN BAŞPEHLİVANLAR BELLİ OLDU

665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde final günü heyecanı hız kesmeden sürüyor. Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda gerçekleştirilen organizasyonda çeyrek final mücadelelerinin tamamlanmasının ardından yarı finale yükselen başpehlivanlar belli oldu. Güreşseverler ise hem son dörtte yer alan isimleri hem de organizasyondan gelen son gelişmeleri yakından takip ediyor.

KIRKPINAR'DA SON DÖRTE KALAN İSİMLER BELLİ OLDU

Türkiye'nin en köklü spor organizasyonlarından biri olan Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlık kategorisinde yarı final heyecanı yaşanıyor. Çeyrek final karşılaşmalarının ardından rakiplerini mağlup eden dört pehlivan, şampiyonluk yolunda son aşamaya yükselmeyi başardı.

Yarı finalde mücadele edecek başpehlivanlar, final bileti almak ve altın kemer için son ikiye kalabilmek adına er meydanına çıkacak.

GÖZLER FİNAL MÜSABAKALARINDA

Sarayiçi Er Meydanı'nda gün boyunca devam eden organizasyonda yarı final karşılaşmalarının ardından kazanan iki başpehlivan finalde kozlarını paylaşacak. Büyük final sonunda ise 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin şampiyonu belli olacak ve altın kemer yeni sahibini bulacak.

ALİ KOÇ KIRKPINAR'I YERİNDEN TAKİP ETTİ

Organizasyonun dikkat çeken isimlerinden biri de Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç oldu. İlk kez Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni yerinde takip ettiğini belirten Koç, Sarayiçi Er Meydanı'nda müsabakaları tribünden izledi.

"GELENEĞİMİZİ DAHA YÜKSEKLERE TAŞIMALIYIZ"

Ali Koç, organizasyonla ilgili yaptığı açıklamada Kırkpınar'ın Türkiye'nin en önemli kültürel değerlerinden biri olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"İlk defa buradayım. Söz vermiştim. Bugüne nasip oldu. Başkanımız da bize güzel ev sahipliği yapıyor. Bir geleneği burada seyretmeye geldik. Dünyadaki en eski sporlardan biri hatta en eskisi, ülke tanıtımı için de çok önemli bir fırsat. Milyonların seyrettiği bir spor. Belki de futbol maçları kadar reyting alır diye düşünüyorum. Hep birlikte omuz omuza vererek geleneğimizi daha yükseklere taşımalıyız."

KIRKPINAR'DA HEYECAN DEVAM EDİYOR

665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde yarı final ve final müsabakalarıyla birlikte büyük heyecan yaşanmaya devam ediyor. Güreşseverler, hem altın kemerin yeni sahibini hem de 2026 yılının başpehlivanını belirleyecek karşılaşmaları yakından takip ediyor.