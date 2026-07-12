Konya’nın simge isimlerinden biri haline gelen ve yıllardır kent sokaklarında kırmızı kıyafetleriyle görülen “Kırmızılı Kadın” Sultan Özcan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yaşam hikayesi, kırmızı renge olan bağlılığı ve yıllar boyunca taşıdığı farklı görünümüyle birçok kişinin dikkatini çeken Özcan, hayatının son döneminde sağlık sorunları nedeniyle tedavi altındaydı. Peki, "Kırmızılı Kadın" Sultan Özcan kimdir? Sultan Özcan neden öldü, kaç yaşındaydı? Detaylar...

"KIRMIZILI KADIN" SULTAN ÖZCAN KİMDİR?

Konya’da “Kırmızılı Kadın” olarak tanınan Sultan Özcan, yıllardır kırmızı kıyafetleri, kırmızı makyajı ve kendine özgü tarzıyla kentin bilinen simge isimlerinden biri oldu.

Hayat hikayesi genç yaşlarda başlayan Özcan, 15 yaşındayken çocukluk aşkı olan öğretmeniyle evlendi. Evliliğinin ilk dönemlerinde farklı şehirlerde yaşayan Özcan’ın hayatı, ilerleyen yıllarda yaşadığı ailevi sorunlarla zor bir döneme girdi.

Eşiyle birlikte mesleği nedeniyle Hakkari ve Giresun gibi farklı şehirlerde yaşayan Sultan Özcan, zaman içerisinde evliliğinde kıskançlık sorunları ve şiddet nedeniyle zorlu süreçler yaşadı. 1995 yılında eşinden ayrılan Özcan, memleketi Aksaray’a döndü ve burada psikolojik tedavi görmeye başladı.

Ailesini kaybettikten sonra Konya’ya ağabeyinin yanına taşınan Sultan Özcan’ın burada yaşam mücadelesi devam etti. Özcan’a “duygu durumu bozukluğu” teşhisi konulduğu ve yaşamını tek odalı evinde sürdürdüğü belirtildi.

Konya sokaklarında her gün kırmızı kıyafetleriyle yürüyen Özcan, zaman içerisinde kent halkı tarafından tanınan ve sevilen bir kişi haline geldi.

SULTAN ÖZCAN NEDEN ÖLDÜ?

Sultan Özcan, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle Haziran ayından bu yana Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tedavi görüyordu.

74 yaşındaki Özcan, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Ölüm nedeni ile ilgili paylaşılan bilgilerde, tedavi sürecinde yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Konya’nın tanınan simge isimlerinden biri olan Sultan Özcan’ın vefatının ardından kentte sevenleri tarafından anıldı.

Özcan’ın cenazesi, ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Karatay ilçesinde bulunan Kağnıcılar Mezarlığı’nda toprağa verildi.

SULTAN ÖZCAN KAÇ YAŞINDAYDI?

Sultan Özcan, hayatını kaybettiğinde 74 yaşındaydı.

SULTAN ÖZCAN’IN KIRMIZI GİYME HİKAYESİ

Sultan Özcan’ın yıllardır kırmızı renk tercih etmesinin arkasında kendi anlattığı özel bir hayat hikayesi bulunuyordu.

Özcan, daha önce yaptığı açıklamalarda kırmızı giyinmeye başlamasının nedenini eşiyle yaşadığı bir anıya bağlamıştı.

Hakkari’de yaşadıkları dönemde kırmızı elbiseli bir kadın gördüklerini anlatan Özcan, eşinin bu kişiyi beğendiğini söylemesi üzerine kırmızı elbise almaya karar verdiğini ifade etmişti.

Özcan, bu durumu şu sözlerle anlatmıştı:

“Hakkari'de bulunduğumuz zamanlarda kırmızı elbiseli bir kız gördük. Eşim bana ‘Kız çok güzelmiş görüyor musun’ dedi. Ben de ona imrenmesin diye gittim, mağazadan kırmızı elbise aldım. Aynı o kız gibi giyindim. Eşim sırf başkasına bakmasın, hep beni sevsin diye o günden beri kırmızı giyindim.”

Sultan Özcan, ilerleyen yıllarda kırmızı rengi hayatının ayrılmaz bir parçası haline getirdi.

AŞKLA BAŞLAYAN HİKAYE ŞİDDET VE YALNIZLIKLA BİTTİ

Sultan Özcan’ın hayat öyküsü, genç yaşta başlayan bir evlilikle başladı ancak ilerleyen yıllarda zorlu deneyimlerle devam etti.

15 yaşında evlenen Özcan, çocuk sahibi olamadıkları gerekçesiyle yaşanan sorunların ardından 1995 yılında eşinden ayrıldı. Ayrılığın ardından Aksaray’a dönen Özcan, daha sonra Konya’da yaşamaya başladı.

Kendi anlattığı hayat hikayesinde, evliliğinde yaşadığı zorluklara ve yalnızlık dönemlerine değinen Özcan, çocuk sahibi olabilseydi hayatının farklı olabileceğini ifade etmişti.

KONYA’NIN SEMBOLÜ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Konya’da yıllardır tanınan Sultan Özcan için cenaze töreni düzenlendi.

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Özcan’ın cenazesi, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karatay ilçesindeki Kağnıcılar Mezarlığı’na defnedildi.

Kırmızı kıyafetleriyle Konya sokaklarında hafızalarda yer eden Sultan Özcan, yaşam hikayesiyle kentte iz bırakan isimlerden biri olarak anılmaya devam edecek.