Kırkpınar Yağlı Güreşleri hangi kanalda yayınlanıyor, nereden CANLI izlenir?

Her yıl binlerce güreşseveri ekran başına toplayan Kırkpınar Yağlı Güreşleri, bu yıl da büyük ilgi görüyor. Organizasyonu canlı izlemek isteyen vatandaşlar, yayın saati ve ekran bilgilerini araştırmayı sürdürüyor. Peki, Kırkpınar Yağlı Güreşleri hangi kanalda yayınlanıyor, nereden canlı izlenebilir? İşte tarihi organizasyonun canlı yayın detayları.

KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR, NEREDEN CANLI İZLENİR?

Türk spor tarihinin en köklü organizasyonlarından biri olan 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için geri sayım sona erdi. Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda gerçekleştirilecek organizasyonda 40 başpehlivan dahil toplam 840 pehlivan er meydanına çıkacak. Güreşleri canlı takip etmek isteyen sporseverler ise "Kırkpınar Yağlı Güreşleri hangi kanalda yayınlanıyor, nereden canlı izlenir?" sorusunun yanıtını araştırıyor.

KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Güreşseverler organizasyonun önemli müsabakalarını televizyonun yanı sıra TRT'nin dijital platformları üzerinden de canlı takip edebilecek.

KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 3 Temmuz tarihinde minik boy pehlivanların çayıra çıkmasıyla başlayacak. Üç gün sürecek organizasyonun finali ise 5 Temmuz Pazar günü yapılacak.

Başpehlivanlık ilk tur müsabakaları 4 Temmuz Cumartesi günü saat 13.30'da başlayacak. Aynı gün ilk tur mücadeleleri tamamlanırken, şampiyon pazar günü yapılacak final güreşiyle belli olacak.

KIRKPINAR'DA KAÇ PEHLİVAN MÜCADELE EDECEK?

Bu yıl Sarayiçi Er Meydanı'nda düzenlenecek organizasyona 40'ı başpehlivan olmak üzere toplam 840 pehlivan katılacak. Güreşçiler; minik boylardan başpehlivanlığa kadar birçok farklı kategoride er meydanına çıkacak.

BAŞPEHLİVANLIK ÖDÜLÜ NE KADAR?

665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan olacak sporcu 1 milyon 655 bin lira ödülün sahibi olacak. İkinci olan pehlivan 750 bin lira, yarı finalde elenen iki sporcu ise 380'er bin lira ödül kazanacak.

Diğer boylarda dereceye giren pehlivanlara da farklı tutarlarda para ödülleri verilecek.

DAİMİ ALTIN KEMER İÇİN KRİTİK YIL

Bu yıl uygulanan yeni talimatnameyle birlikte daimi altın kemer yarışı da büyük önem taşıyor. Yeni kurala göre üst üste şampiyonluk şartı aranmaksızın 5 kez başpehlivan olan güreşçi altın kemerin daimi sahibi olabilecek.

Bu kapsamda daha önce dört kez başpehlivan unvanı kazanan Recep Kara ve Ali Gürbüz, şampiyon olmaları halinde altın kemeri kalıcı olarak kazanma hakkı elde edecek.

KIRKPINAR BİLET FİYATLARI

Organizasyonun ilk günü güreşler ücretsiz olarak takip edilebilecek.

Diğer günlerin bilet fiyatları ise şu şekilde belirlendi:

• 4 Temmuz Cumartesi: Birinci kademe 1.750 TL, ikinci kademe 1.400 TL

• 5 Temmuz Pazar (Final Günü): Birinci kademe 2.600 TL, ikinci kademe 1.750 TL

KIRKPINAR'IN TARİHİ

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin kökeni, Osmanlı döneminde Rumeli'nin fethi sırasında mola veren akıncıların yaptığı güreşlere dayanıyor. Rivayete göre Ali ve Selim adlı iki kardeş pehlivanın saatler süren güreş sonunda aynı anda hayatını kaybettiği bölgede zamanla bir pınar oluştu ve bu yer "Kırkpınar" olarak anılmaya başlandı.

Yüzyıllardır sürdürülen gelenek, savaş dönemlerinde kısa süreli kesintilere uğrasa da 1946 yılından bu yana Edirne Belediyesi tarafından düzenlenmeye devam ediyor. UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde de yer alan Kırkpınar Yağlı Güreşleri, Türk spor kültürünün en önemli organizasyonları arasında gösteriliyor.

KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ AÇILIŞ MERASİMİ HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA? CANLI İZLEME BİLGİLERİ

665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin açılış merasimi için geri sayım başladı. Türk güreş geleneğinin en önemli organizasyonlarından biri olan etkinliğin açılış törenini canlı takip etmek isteyen vatandaşlar, yayın saati ve kanal bilgilerini araştırıyor. Peki, Kırkpınar Yağlı Güreşleri Açılış Merasimi hangi kanalda yayınlanacak, saat kaçta başlayacak? İşte merak edilen ayrıntılar.

KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ AÇILIŞ MERASİMİ HANGİ KANALDA?

665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin açılış merasimi, TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Güreşseverler organizasyonun açılış törenini televizyonun yanı sıra TRT'nin dijital yayın platformları üzerinden de takip edebilecek.

KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ AÇILIŞ MERASİMİ SAAT KAÇTA?

Açılış Merasimi, 3 Temmuz 2026 Cuma günü saat 16.30'da başlayacak. Tarihi organizasyonun resmi açılış programında geleneksel seremoniler, protokol konuşmaları ve çeşitli gösteriler gerçekleştirilecek.

TRT SPOR CANLI İZLEME BİLGİLERİ

Kırkpınar Yağlı Güreşleri Açılış Merasimi'ni TRT Spor üzerinden izlemek isteyenler, kanala şu platformlardan ulaşabiliyor:

• Digiturk 86. kanal

• D-Smart 86. kanal

• Kablo TV 133. kanal

• Tivibu 85. kanal

• Turkcell TV+ 70. kanal

• Türksat 4A uydusu üzerinden şifresiz yayın

• TRT'nin resmi internet yayın platformu

AÇILIŞ MERASİMİNDE NELER OLACAK?

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin açılış programında geleneksel törenler gerçekleştirilecek. Güreş Ağası'nın karşılanması, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, pehlivanlar için düzenlenen anma programı ve resmi açılış seremonisi günün öne çıkan etkinlikleri arasında yer alacak.

Sarayiçi Er Meydanı'ndaki programda ayrıca protokol konuşmaları yapılacak, başpehlivanın göndere bayrak çekmesinin ardından geçit töreniyle açılış coşkusu yaşanacak.

KIRKPINAR HEYECANI BAŞLIYOR

Türk sporunun asırlardır süren en önemli organizasyonlarından biri olan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, bu yıl da yüzlerce pehlivanı Er Meydanı'nda buluşturacak. Üç gün sürecek organizasyon boyunca başpehlivanlık mücadelesi başta olmak üzere birçok farklı kategoride güreşler gerçekleştirilecek ve final günü yeni başpehlivan belli olacak.