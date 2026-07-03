Haberler

Fenerbahçe, Nathan Ake’yi kadrosuna kattı

Fenerbahçe, Nathan Ake’yi kadrosuna kattı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe, Manchester City forması giyen Nathan Ake’yi kadrosuna kattı. Fenerbahçe yönetim kurulu üyesi Cihan Kamer, transferle ilgili konuşarak , "Başarılı stoperlerimiz var ama eksiğimiz sol stoper. Uzun çalışmalar sonrası, dünyada sayılı ve 20'den fazla kupa kaldırmış kardeşimizi kadroya kattık. Nathan Ake, Fenerbahçe'de!" dedi.

  • Fenerbahçe, Manchester City'den Hollandalı savunma oyuncusu Nathan Ake'yi transfer etti.
  • Nathan Ake, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda forma giyen oyuncu olarak belirtildi.
  • Ake, geçen sezon Manchester City'de 32 maçta forma giydi, gol veya asist katkısı olmadı.

Fenerbahçe yönetim kurulu üyesi Cihan Kamer, Fenerbahçe radyosuna özel açıklamalarda bulunarak sürpriz bir transferi açıkladı. 

NATHAN AKE FENERBAHÇE'DE

Manchester City forması giyen Hollandalı savunma oyuncusu Nathan Ake'nin transferini açıklayan Cihan Kamer, "Başarılı stoperlerimiz var ama eksiğimiz sol stoper. Uzun çalışmalar sonrası, dünyada sayılı ve 20'den fazla kupa kaldırmış kardeşimizi kadroya kattık. Nathan Ake, Fenerbahçe'de!" dedi.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Fenerbahçe Kulübü, Manchester City forması giyen Nathan Ake’yi kadrosuna kattığını açıkladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Hollanda Milli Takımı oyuncusu Nathan Ake ile anlaşmaya varmış ve futbolcu ile sözleşme imzalamıştır. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda forma giyen oyuncumuz, izin sürecinin ardından Avusturya kampında takımımıza katılacaktır." denildi. 

SEZON PERFORMANSI

Ake geride bıraktığımız sezon Manchester City formasıyla 32 maçta süre aldı. 31 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı veremedi. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadın ve genç çiftçi kredi limitini 5 milyon liraya çıkarıyoruz

Erdoğan müjdeleri peş peşe sıraladı! İşte yeni destekler
Deniz Göktaş tutuklandı

Gözaltındaki Deniz Göktaş için karar verildi
Kılıçdaroğlu, Deniz Göktaş ile görüştü! Tutuklanan komedyen bakın ne istedi

Kılıçdaroğlu ile görüştü! Tutuklanan komedyenden olay istek
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıvedatsimsekli:

iş yapar

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rekabet Kurulundan Haribo'ya geçici tedbir kararı! Stantlarının bir kısmını rakiplere ayıracak

Dev firmaya görülmemiş ceza! Resmen rakiplerinin reklamını yapacaklar
Milli futbolculardan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na rest

Milli futbolculardan Hacıosmanoğlu'na rest!
Bakan Kurum: DOA ile vatandaşlara 2 günde 4,5 milyon TL kazandırdık

2 günde vatandaşa rekor para kazandırıldı
Küçükçekmece'de akıl almaz kaza: Dik rampayı çıkmaya çalışırken kayan otomobil hafif ticari aracın üzerine çıktı

Oraya nasıl çıktığını kimse anlamadı
Milyonluk hırsızlıkta suç makinesi kadınlar yakalandı

Milyonluk hırsızlıkta suç makinesi kadınlar yakalandı
AJET, Ankara'dan 3 şehre daha direkt uçuşlara başladı

O şehrimize müjde! 3 yere daha aktarmasız gidebilecekler
Emekli ve memurun zam oranı netleşti! İşte meslek meslek yeni maaşlar

Emekli ve memurun zam oranı netleşti! İşte meslek meslek yeni maaşlar