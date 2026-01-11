Haberler

Kırıkkale okullar tatil mi, 12 Ocak Pazartesi Kırıkkale'de yarın okul yok mu (KIRIKKALE VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Kırıkkale okullar tatil mi, 12 Ocak Pazartesi Kırıkkale'de yarın okul yok mu (KIRIKKALE VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırıkkale okullar tatil mi sorusu, İç Anadolu genelinde etkisini artıran dondurucu soğuklar ve kar yağışı beklentisiyle binlerce velinin gündemine oturdu. 12 Ocak Pazartesi Kırıkkale'de okul yok mu araştırması sürerken, Kırıkkale Valiliği kar tatili açıklaması için resmi kaynaklara kilitlenildi. Meteorolojik uyarılar doğrultusunda ulaşımda yaşanabilecek aksamalar nedeniyle eğitim öğretime ara verilip verilmeyeceği yakından takip ediliyor.

Hava sıcaklıklarının aniden düşmesiyle birlikte Kırıkkale okullar tatil mi başlığıyla son dakika gelişmeleri sorgulanıyor. 12 Ocak Pazartesi Kırıkkale'de okul yok mu sorusuna yanıt arayan öğrenciler, Kırıkkale Valiliği kar tatili duyurusu yapıp yapmadığını merak ediyor. Özellikle taşımalı eğitim yapan bölgeler ve yüksek kesimler için valilikten gelecek olan tatil kararı, kentteki eğitim camiasının en çok beklediği bilgi haline geldi.

KIRIKKALE HAVA DURUMU
Kırıkkale: İç Anadolu'da Sis ve Keskin Soğuklar

İç Anadolu'nun kavşak noktalarından biri olan Kırıkkale, Ocak ayının ortasında sisli ve dondurucu bir haftaya hazırlanıyor. Hafta başında görülecek olan hafif kar geçişleri, haftanın geri kalanında yerini sisli ve ayazın hakim olduğu günlere bırakacak.

12-13 Ocak : Hafif Kar ve Bulutlu Hava 12 Ocak Pazartesi günü Kırıkkale genelinde çok bulutlu bir hava hakim olacak ve akşam saatlerinde hafif kar yağışı geçişleri görülecek. Gündüz sıcaklığı 3 derece, gece ise eksi 3 derece civarında ölçülecek. 13 Ocak Salı günü yağışlar kesilirken yerini nemli ve soğuk bir havaya bırakacak. Özellikle Ankara-Kırıkkale karayolunda sabah saatlerinde gizli buzlanma riski bulunuyor.

14-15 Ocak: Yoğun Sis ve Ulaşımda Aksama 14 Ocak Çarşamba ve 15 Ocak Perşembe günleri Kırıkkale'de yüksek basınç etkisiyle yoğun sis ve pus oluşumu bekleniyor. Görüş mesafesinin yer yer 50 metrenin altına düşebileceği bu durum, sabah saatlerinde ulaşımı olumsuz etkileyebilir. Sıcaklıklar gündüz 2-4 derece arasında seyrederken, gece saatlerinde dondurucu ayazın etkisiyle eksi 6 derecelere kadar düşecek. Sisli havayla birleşen soğuk, hava kalitesinde düşüşe ve ısınma ihtiyacının artmasına neden olacak.

Kırıkkale okullar tatil mi, 12 Ocak Pazartesi Kırıkkale'de yarın okul yok mu (KIRIKKALE VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

16 Ocak: Parçalı Bulutlu ve Serin Kapanış Haftanın son günü olan 16 Ocak Cuma günü Kırıkkale'de sis dağılıyor ve gökyüzü parçalı bulutlu bir hal alıyor. Gündüz sıcaklığı kademeli bir yükselişle 6 dereceye kadar çıkacak. Ancak gece ayazı etkisini sürdürmeye devam ederek termometrelerin eksi 4 dereceyi göstermesine neden olacak. Hafta boyunca etkili olan soğuk sistemin, hafta sonuna doğru etkisini biraz daha yitirmesi bekleniyor.

KIRIKKALE OKULLAR TATİL Mİ?

12 Ocak Pazartesi günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'un göbeğindeki AVM'de korkunç olay! 2. kattan düşen genç hayatını kaybetti

İstanbul'un göbeğindeki AVM'de korkunç olay
Oynamadığı maçta bile hedefte! Fenerbahçe taraftarından En-Nesyri'ye büyük tepki

Oynamadığı maçta bile taraftarın gazabına uğradı
Bomba iddia: ABD, Maduro operasyonunda gizemli bir silah kullandı

Bu iddia doğruysa çok vahim! Askerler kan kusup bir anda yere yığılmış
Hapishaneye atılan Maduro'dan ilk mesaj: İyiyim ve üzgün değilim

ABD'nin kaçırıp hapse tıktığı Maduro'dan günler sonra ilk mesaj
İstanbul'un göbeğindeki AVM'de korkunç olay! 2. kattan düşen genç hayatını kaybetti

İstanbul'un göbeğindeki AVM'de korkunç olay
Fildişi Sahili Afrika Kupası'na veda etti, Oulai maç sonunda gözyaşlarına boğuldu

Süper Lig'in yıldızı maç sonunda gözyaşlarına boğuldu
Tepkiler çığ gibi! Oosterwolde'den olay yaratacak Icardi paylaşımı

Tepkiler çığ gibi! Jayden Oosterwolde'den olay yaratacak paylaşım