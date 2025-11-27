Haberler

Kimberly Guilfoyle, Şükran Günü kutlamalarında ne giydi? ABD Büyükelçisi Kimberly Guilfoyle Şükran Günü Kıyafeti!

Kimberly Guilfoyle, Şükran Günü kutlamalarında ne giydi? ABD Büyükelçisi Kimberly Guilfoyle Şükran Günü Kıyafeti!
Güncelleme:
ABD'nin Yunanistan Büyükelçisi Kimberly Guilfoyle, Amerikan-Yunan Ticaret Odası tarafından düzenlenen Şükran Günü etkinliğinde şıklığı ve cesur kıyafetiyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Peki, Kimberly Guilfoyle, Şükran Günü kutlamalarında ne giydi? ABD Büyükelçisi Kimberly Guilfoyle Şükran Günü Kıyafeti!

ABD'nin Yunanistan Büyükelçisi Kimberly Guilfoyle, Şükran Günü kutlamalarında cesur ve şık bir tercih yaptı. Transparan detaylar ve süslemelerle öne çıkan elbisesi, etkinlikteki tüm bakışları üzerine topladı ve sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

KİMBERLEY GUİLFOYLE KİMDİR?

Kimberley Guilfoyle, ABD kamuoyunun yakından tanıdığı bir isimdir. Hukuk eğitimi almış bir avukat ve yardımcı bölge savcısı olarak görev yapmıştır. Kaliforniya Valisi Gavin Newsom'un eski eşi olan Guilfoyle, 2021–2024 yılları arasında ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr.'ın nişanlısıydı. 2006–2018 yılları arasında Fox News'te program sunuculuğu yapmıştır. 10 Aralık 2024'te ABD Başkanı Donald Trump tarafından Yunanistan'a büyükelçi adayı olarak gösterilmiş ve 18 Eylül 2025'te Senato onayıyla Yunanistan'daki görevine başlamıştır.

KİMBERLEY GUİLFOYLE ŞÜKRAN GÜNÜ'NDE NE GİYDİ?

Guilfoyle, Amerikan-Yunan Ticaret Odası'nın düzenlediği Şükran Günü kutlamalarında transparan ve süslemelerle dolu iddialı bir elbise tercih etti. Kıyafeti, etkinlik boyunca hem davetlilerin hem de medyanın ilgi odağı oldu ve sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

ŞÜKRAN GÜNÜ NEDİR?

Şükran Günü, ABD'de her yıl kasım ayında kutlanan ve insanların minnettarlıklarını ifade ettiği geleneksel bir gündür. Ailelerin bir araya geldiği, yemekler ve özel etkinliklerle kutlanan bu gün, tarihsel olarak ilk olarak Pilgrimler'in hasat şükranlarını dile getirdiği bir etkinlikten esinlenmiştir.

ŞÜKRAN GÜNÜ KİM TARAFINDAN DÜZENLENİR?

Bu özel kutlama, Amerikan-Yunan Ticaret Odası tarafından düzenlenmiştir. Etkinlik, ABD-Yunanistan ilişkilerini pekiştirmek ve diplomatik, ticari ilişkileri desteklemek amacıyla organize edilmiştir.

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
