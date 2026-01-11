Kilis okullar tatil mi, 12 Ocak Pazartesi Kilis'te okul yok mu (KİLİS VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Kış mevsiminin etkisini göstermeye başladığı bu dönemde, öğrenciler ve veliler kar tatili haberlerini yakından takip ediyor. Bu bağlamda, 12 Ocak Pazartesi günü Kilis'te okulların tatil olup olmadığı merak konusu oldu.

KİLİS HAVA DURUMU

Kilis Hava Durumu Raporu: Sınır Hattında Kar ve Sağanak Yağış Alarmı

Türkiye'nin güney sınırında yer alan Kilis, 12-16 Ocak 2025 tarihlerinde Akdeniz üzerinden gelen alçak basınç sistemi ile kuzeyden sarkan soğuk hava dalgasının çarpışma alanında kalacak. Bu durum il genelinde alışılagelmişin dışında bir hava tablosu oluşturacaktır. 12 Ocak Pazartesi günü şehir genelinde kuvvetli yağmur ve yer yer karla karışık yağmur etkili olacak. Gündüz en yüksek sıcaklığın 8 derece, gece ise 3 derece civarında seyretmesi tahmin ediliyor. Yüzde 96'ya ulaşan nem oranı, yağışın miktarını artırarak alçak kesimlerde su birikintilerine yol açabilir.

13 Ocak Salı ve 14 Ocak Çarşamba günlerinde, sıcaklıkların bir miktar daha düşmesiyle birlikte yağışların iç ve yüksek kesimlerde kar yağışına dönüşmesi bekleniyor. Kilis şehir merkezinde karla karışık yağmurun etkisini sürdüreceği, ancak gece saatlerinde sıcaklığın sıfır dereceye yaklaşmasıyla buzlanma riskinin ortaya çıkacağı bildirilmektedir. Kilis'in geçmiş verilerinde Ocak ayı içerisinde sıfırın altında 11 dereceye kadar düşen uç sıcaklıklar olduğu göz önüne alındığında, bu haftaki ani soğumanın özellikle tarımsal alanlar üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği değerlendirilmektedir.

15 ve 16 Ocak tarihlerinde yağışların şehri terk etmesi bekleniyor ancak dondurucu ayaz kentin üzerine çökecek. Gece sıcaklıklarının eksi 2 ile eksi 4 derecelere kadar gerileyeceği öngörülmektedir. Bu durum, özellikle zeytinlikler ve meyve bahçeleri için zirai don riski anlamına gelmektedir. Çiftçilerin meteorolojik uyarıları takip ederek gerekli önlemleri almaları önerilmektedir. Ayrıca, sınır hattında görev yapan personelin ve bölgedeki vatandaşların kuvvetli rüzgarla birleşen soğuğa karşı tedbirli olmaları, ısınma araçlarını güvenli şekilde kullanmaları gerekmektedir. Şehir merkezinde belediye ekiplerinin olası bir kar yağışına karşı iş makinelerini hazır kıta beklettiği bilgisi paylaşılmıştır.

KİLİS OKULLAR TATİL Mİ?

12 Ocak Pazartesi günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.