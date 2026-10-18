Kıkırdak lezyonu nedir, kıkırdak lezyonu olan futbolcu kaç haftada, kaç ayda iyileşir?

Kıkırdak lezyonu olan futbolcu kaç ayda iyileşir sorusunun yanıtı, lezyonun boyutuna, yerine ve uygulanan tedavi yöntemine göre büyük farklılık gösteriyor. Küçük lezyonlarda yapılan kapalı ameliyatların ardından sporcular birkaç hafta ile iki ay arasında sahaya dönebilirken, daha kapsamlı onarım tekniklerinde bu süre aylarca uzayabiliyor. Fenerbahçe ise Asensio'nun ameliyat ve rehabilitasyon süreciyle birlikte en az 2 ay sahalardan uzak kalmasının beklendiğini açıkladı. Kıkırdak lezyonu nasıl tedavi edilir? Tüm detaylar haberimizde…

KIKIRDAK LEZYONU NEDİR?

Kıkırdak lezyonu, eklem yüzeylerini kaplayan ve kemiklerin birbirine sürtünmeden hareket etmesini sağlayan eklem kıkırdağında meydana gelen hasar anlamına geliyor. Eklem kıkırdağı, darbeleri emen ve eklemin pürüzsüz çalışmasını sağlayan esnek bir doku. Bu dokuda oluşan çatlak, aşınma, yırtık ya da kopmalar kıkırdak lezyonu olarak adlandırılıyor. Kıkırdak dokusunun kan damarı bulunmadığı için kendi kendini onarma kapasitesi oldukça sınırlı. Bu nedenle bazı lezyonlar cerrahi müdahale gerektirebiliyor.

DİZ KAPAĞI ARKASINDAKİ KIKIRDAK LEZYONU NEDİR?

Asensio'da tespit edilen lezyon, diz kapağının arkasında yer alıyor. Diz kapağının arka yüzü kalın bir kıkırdak tabakasıyla kaplı ve bu bölge, koşma, sıçrama, merdiven çıkma ve ani yön değiştirme gibi hareketlerde ciddi yük taşıyor. Bu bölgedeki kıkırdak hasarı, özellikle dizin bükülerek zorlandığı hareketlerde ağrı ve şişliğe yol açabiliyor. Futbol gibi yoğun tempolu sporlarda bu tür lezyonlar, sporcunun performansını doğrudan etkileyebiliyor.

KIKIRDAK LEZYONU NEDEN OLUR?

Kıkırdak lezyonları; darbe, burkulma, ani dönme hareketleri ve tekrarlayan aşırı yüklenme nedeniyle ortaya çıkabiliyor. Sporcularda daha önce yaşanan bağ ve menisküs sakatlıkları da eklemdeki yük dağılımını değiştirerek kıkırdak hasarı riskini artırabiliyor. Yaşla birlikte görülen aşınma da kıkırdak lezyonlarının nedenleri arasında yer alıyor.

KIKIRDAK LEZYONU BELİRTİLERİ NELER?

Kıkırdak lezyonunun en sık görülen belirtileri arasında dizde ağrı, şişlik, hareket kısıtlılığı, eklemde takılma ya da kilitlenme hissi ve dizde boşalma duygusu bulunuyor. Belirtiler özellikle uzun süre ayakta kalma, koşma ve merdiven kullanma sırasında belirginleşebiliyor. Asensio'nun sürecinde de önce şişlik ve ağrı yaşandığı, durumun uzaması üzerine çekilen MR ile lezyonun tespit edildiği açıklandı.

KIKIRDAK LEZYONU NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Kıkırdak lezyonunun tedavisi, hasarın boyutuna, derinliğine ve konumuna göre belirleniyor. Küçük ve yüzeysel lezyonlarda istirahat, fizik tedavi ve rehabilitasyon gibi ameliyatsız yöntemler tercih edilebiliyor. Daha ciddi lezyonlarda ise genellikle artroskopi adı verilen kapalı ameliyat yöntemine başvuruluyor. Bu yöntemle hasarlı kıkırdak temizlenebiliyor, kemik yüzeyinde yeni kıkırdak benzeri doku oluşumunu uyaran teknikler uygulanabiliyor ya da büyük hasarlarda kıkırdak nakli gibi daha kapsamlı onarım yöntemleri kullanılabiliyor.

KIKIRDAK LEZYONU OLAN FUTBOLCU KAÇ HAFTADA İYİLEŞİR?

Kıkırdak lezyonu olan bir futbolcunun iyileşme süresi, uygulanan tedavi yöntemine göre değişiyor. Hasarlı kıkırdağın temizlendiği daha sınırlı müdahalelerde sporcular genellikle 4 ile 8 hafta arasında sahalara dönebiliyor. Kemik iliği uyarımına dayalı onarım tekniklerinde bu süre çoğunlukla 4 ile 6 ay arasında değişebiliyor. Kıkırdak nakli gibi kapsamlı yöntemlerde ise sahalara dönüş süreci 6 aydan bir yıla kadar uzayabiliyor.

KIKIRDAK LEZYONU KAÇ AYDA İYİLEŞİR?

Kıkırdak lezyonlarında tam iyileşme süresi, ameliyatın türüne ve sporcunun rehabilitasyon sürecine verdiği yanıta bağlı olarak birkaç hafta ile bir yıl arasında değişebiliyor. Ameliyat sonrası süreçte eklemin hareket açıklığının geri kazandırılması, kas gücünün artırılması ve dizin yük taşıma kapasitesinin kademeli olarak yükseltilmesi büyük önem taşıyor. Sporcuların takımla antrenmanlara dönmeden önce sağlık ekibi tarafından detaylı testlerden geçirilmesi gerekiyor.

ASENSİO KAÇ AY YOK?

Fenerbahçe Takım Doktoru Ahmet Kulduk, Asensio'nun diz kapağının arkasında ameliyatla düzeltilmesi gereken bir kıkırdak lezyonu tespit edildiğini ve oyuncunun önümüzdeki hafta ameliyat edileceğini açıkladı. Kulübün açıklamasına göre İspanyol futbolcunun ameliyat ve rehabilitasyon süreciyle birlikte en az 2 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Asensio'nun kesin dönüş tarihi, ameliyatın ardından uygulanacak tedavi sürecine göre netlik kazanacak.

Bu haberdeki bilgiler genel bilgilendirme amaçlıdır; tanı ve tedavi için bir uzman hekime başvurulması gerekir.