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GTA 6'nın çıkışına kısa süre kala canlı yayın platformu Kick, oyunculara oyunu ücretsiz kazanma fırsatı sunan özel bir kampanya başlattı. Sunset Reward Case (Gün Batımı Ödül Kutusu) adı verilen kampanya kapsamında kullanıcılar, Kick'te canlı yayın izleyerek ödül kutusunun kilidini açabiliyor ve GTA 6 kazanma şansı elde edebiliyor. Peki, Kick GTA 6 kampanyası nedir, ücretsiz oyun nasıl alınır? Kick GTA 6 canlı nereden, nasıl izlenir? İşte kampanyanın katılım şartları ve merak edilen ayrıntılar.

KICK GTA 6 KAMPANYASI NEDİR?

Kick'in 12 Kasım 2026'da başlattığı Sunset Reward Case kampanyası, kullanıcılara GTA VI - Ultimate Edition oyun kodu kazanma şansı sunuyor. Kampanyanın ödül havuzunda PS5 ve Xbox Series X|S için toplam 10 bin dijital oyun kodu bulunuyor. Ödül kutularında ayrıca rozet ve emote gibi dijital içerikler de yer alıyor.

Kampanyaya katılmak için kullanıcıların Kick hesabıyla giriş yapması ve platformda herhangi bir canlı içeriği toplam 180 dakika izlemesi gerekiyor. İzleme süresi tamamlandığında kullanıcının avatarının yanındaki ödül kutusunun kilidi açılıyor. Kutuyu açanlar, GTA 6 oyun kodu kazanma çekilişine katılmış oluyor. Ancak her kutudan oyun çıkması garanti değil.

KICK'TE ÜCRETSİZ GTA 6 NASIL ALINIR?

Kick'in kampanyasına katılmak için şu adımların izlenmesi gerekiyor:

Kick'in resmî internet sitesine girin veya mobil uygulamasını açın.

Kick hesabınıza giriş yapın. Hesabınız yoksa yeni bir hesap oluşturun.

Platformdaki herhangi bir canlı yayını toplam 180 dakika, yani 3 saat izleyin.

İzleme süresi tamamlandığında profil fotoğrafınızın yanındaki ödül kutusuna tıklayın.

Açılan Sunset Reward Case kutusunu kullanarak GTA 6 oyun kodu kazanma şansı elde edin.

Kick'in açıklamasına göre izleme süresi her gün sıfırlanıyor. Böylece kullanıcılar her gün yeni bir ödül kutusunun kilidini açabiliyor. Platforma yeni katılanlar ise kayıt ve başlangıç işlemlerini tamamladıktan sonra ücretsiz bir kutu açabiliyor.

KICK GTA 6 KAMPANYASINDA OYUN KAZANMAK GARANTİ Mİ?

Hayır. Kick'te 3 saat canlı yayın izlemek, GTA 6'yı ücretsiz kazanmayı garanti etmiyor. Bu süre yalnızca Sunset Reward Case kutusunun kilidini açıyor. Kutuyu açan kullanıcılar, kampanyadaki oyun kodlarından birini kazanma şansı elde ediyor.

Kick'in resmî kampanya koşullarına göre her geçerli kutu açılışı aynı kazanma şansına sahip. Ayrıca kampanyaya katılmak için herhangi bir ödeme, satın alma, abonelik, para yatırma veya bahis şartı bulunmuyor.

KICK GTA 6 KAMPANYASI HANGİ PLATFORMLARDA GEÇERLİ?

Kampanyanın ödül havuzunda PlayStation 5 ve Xbox Series X|S için GTA VI - Ultimate Edition dijital oyun kodları bulunuyor. Kick'in açıkladığı 10 bin kodluk ödül havuzu bu iki platformu kapsıyor.

Türkiye'deki kullanıcılar da kampanyaya katılabiliyor. PS5 kodu kazanılması durumunda PlayStation Network hesabının kayıtlı olduğu ülkeyle eşleşen bölgesel kodun seçilmesi gerekiyor. Türkiye, Kick'in açıkladığı desteklenen PS5 ülkeleri arasında bulunuyor. Xbox kodları ise kampanya koşulları ve Microsoft'un hesap ve platform kısıtlamalarına tabi olmak üzere küresel kullanım için sunuluyor.

KICK GTA 6 KODLARI NE ZAMAN VERİLECEK?

Kick, GTA 6 oyun kodlarının 19 Kasım 2026'dan önce dağıtılmayacağını açıkladı. Kazananların uygunluk kontrolleri tamamlandıktan ve kodlar hazır hale geldikten sonra ödüller, Kick hesaplarındaki Drops ve Ödüller bölümünde görüntülenebilecek.

Kullanıcıların ödül kazandıklarına ilişkin bildirimleri ve kayıtlı e-posta adreslerini takip etmeleri gerekiyor. Kodların teslimi, oyunun çıkış tarihinden sonraki bir döneme de kalabiliyor.

KICK GTA 6 CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

Kick'te GTA 6 kampanyasına katılmak isteyen kullanıcılar, platformun resmî internet sitesi veya mobil uygulaması üzerinden canlı yayınları takip edebiliyor. Kampanyada herhangi bir canlı yayını 3 saat izlemek yeterli olduğundan belirli bir yayıncıyı takip etme zorunluluğu bulunmuyor.

Kick canlı yayın: https://kick.com

Kick GTA 6 kampanya duyurusu: Sunset Reward Case resmî duyurusu

Kampanya katılım rehberi: Kick ücretsiz GTA 6 kazanma rehberi

Önemli: GTA 6 kazanmak için kutunun açılması yeterli değil; kutudan oyun kodu çıkması gerekiyor. Ayrıca PS5 kullanıcılarının kod bölgesini PSN hesap ülkesiyle eşleştirmesi önem taşıyor.