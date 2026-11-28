Kibrit kutularının yan yüzeyinde bulunan temel yanıcı madde hangisidir sorusunun doğru cevabı A şıkkındaki kırmızı fosfordur. Günümüzde yaygın olarak kullanılan güvenlik kibritlerinde kırmızı fosfor, kibritin başında değil, kutunun yan yüzeyindeki sürtünme şeridinde bulunur. Kibrit bu yüzeye sürtüldüğünde açığa çıkan ısı, kırmızı fosforun küçük bir bölümünün tutuşmasını sağlar ve kibritin başındaki maddeler yanmaya başlar.

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Kibrit kutularının yan yüzeyinde bulunan temel yanıcı madde hangisidir?

A: Kırmızı fosfor

B: Kükürt

C: Karbon

D: Sodyum

Sorunun doğru cevabı A şıkkı, yani kırmızı fosfordur.

KİBRİT NASIL YANAR?

Güvenlik kibritlerinde yanma için gereken maddeler iki ayrı yere yerleştirilmiştir. Kutunun yan yüzeyindeki sürtünme şeridinde kırmızı fosfor, toz cam ve bağlayıcı maddeler bulunur. Kibritin başında ise potasyum klorat gibi oksitleyici maddeler, kükürt ve yanmayı destekleyen diğer bileşenler yer alır.

Kibrit kutunun yan yüzeyine sürtüldüğünde sürtünme ısı oluşturur. Bu ısı, şeritteki kırmızı fosforun çok küçük bir bölümünü tutuşturur. Ortaya çıkan alev, kibritin başındaki potasyum klorat ve kükürdün tepkimeye girmesini sağlar ve kibrit yanmaya başlar. Ardından alev, kibritin tahta çöpüne geçer.

NEDEN GÜVENLİK KİBRİTİ DENİR?

Bu tür kibritlere güvenlik kibriti denmesinin nedeni, yanma için gereken maddelerin kibritin başı ile kutunun yan yüzeyi arasında paylaştırılmış olmasıdır. Kibritin başı tek başına kolayca tutuşmaz; tutuşması için kutunun yan yüzeyindeki özel şeride sürtülmesi gerekir. Bu sayede kibritlerin istem dışı yanma riski büyük ölçüde azalır.

Geçmişte kullanılan bazı kibritlerde, kibritin başında beyaz fosfor bulunuyordu. Bu kibritler herhangi bir yüzeye sürtülerek yakılabiliyordu. Ancak beyaz fosfor oldukça zehirli ve kolay alev alan bir madde olduğu için hem üretim yapan işçilerin sağlığı hem de kullanım güvenliği açısından ciddi sorunlara yol açtı. Bu nedenle beyaz fosforlu kibritler zamanla yerini kırmızı fosforlu güvenlik kibritlerine bıraktı.

KIRMIZI FOSFOR NEDİR?

Kırmızı fosfor, fosfor elementinin farklı yapısal biçimlerinden biridir. Beyaz fosfora göre çok daha kararlıdır, havada kendiliğinden tutuşmaz ve zehirlilik bakımından çok daha az tehlikelidir. Bu özellikleri, kırmızı fosforu kibrit kutularının sürtünme yüzeyinde kullanılmaya uygun hale getirir.

DİĞER SEÇENEKLER

Seçeneklerde yer alan kükürt, kutunun yan yüzeyinde değil, kibritin başında bulunan maddeler arasında yer alır. Karbon, kibritin tahta çöpünün yapısında bulunur ancak sürtünme yüzeyinin temel yanıcı maddesi değildir. Sodyum ise suyla şiddetli tepkimeye giren bir metaldir ve kibrit yapımında kullanılan temel maddeler arasında yer almaz.