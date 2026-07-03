Kerimcan Durmaz kimdir? Kerimcan Durmaz kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya dünyasının tanınan isimlerinden Kerimcan Durmaz, kariyeri ve özel hayatıyla yeniden gündemde yer alıyor. Özellikle son gelişmelerin ardından "Kerimcan Durmaz kimdir?", "Kerimcan Durmaz kaç yaşında?" ve "Kerimcan Durmaz nereli?" soruları arama motorlarında en çok araştırılan konular arasına girdi. Kerimcan Durmaz'ın hayat hikâyesi ve kariyer yolculuğu nasıl başladı? İşte merak edilen tüm detaylar...

KERİMCAN DURMAZ KİMDİR?

Kerimcan Durmaz, sosyal medya fenomeni, DJ, şarkıcı ve dijital içerik üreticisidir. Sosyal medyada paylaştığı videolarla geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Durmaz, daha sonra DJ performansları ve müzik çalışmalarıyla eğlence sektöründe adından söz ettirdi. Kariyeri boyunca televizyon programları, dijital platform projeleri ve sahne performanslarıyla gündemde yer aldı.

KERİMCAN DURMAZ KAÇ YAŞINDA?

Kerimcan Durmaz, 2 Kasım 1994 tarihinde dünyaya geldi. 2026 yılı itibarıyla 31 yaşındadır.

KERİMCAN DURMAZ NERELİ?

Kerimcan Durmaz, İstanbul'un Yeniköy semtinde doğup büyümüştür. Aslen Balıkesirli bir aileye mensuptur.

KERİMCAN DURMAZ'IN KARİYERİ

Kerimcan Durmaz, sosyal medya platformlarında paylaştığı eğlence içerikleriyle tanınmaya başladı. Kısa sürede milyonlarca takipçiye ulaşan Durmaz, ardından DJ'lik yapmaya başlayarak Türkiye'nin farklı şehirlerinde ve yurt dışında çeşitli mekanlarda sahne aldı.

Müzik kariyerinde tekli çalışmalar yayımlayan Kerimcan Durmaz, dijital platformlarda yayınlanan projelerde de yer aldı. Sosyal medya fenomenliği, DJ performansları ve müzik çalışmalarıyla kariyerini sürdüren Durmaz, zaman zaman yaptığı açıklamalar ve yaşadığı olaylarla da magazin gündeminde yer almaya devam etmektedir.