Keremcem kaç yaşında, Keremcem kimdir, aslen nereli, evli mi, bekar mı?

Keremcem kimdir, kaç yaşında ve kökeni neresi sorusu özellikle hayranları tarafından sıkça araştırılıyor. 1977 doğumlu olan Keremcem, aslen Muğlalıdır. Müzik kariyerine 2000’li yılların başında başlayan sanatçı, romantik pop tarzındaki şarkılarıyla büyük bir çıkış yakalamış ve aynı zamanda birçok dizide başrol oynayarak ekranlarda da kendine sağlam bir yer edinmiştir.

DOĞUMU VE EĞİTİM HAYATI

1977 yılında Muğla’nın Milas ilçesinde doğan Keremcem, ilk ve orta öğrenimini farklı okullarda tamamladı. Lise eğitimini Muğla Turgutreis Lisesi’nde bitiren sanatçı, üniversite eğitimini Ege Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tamamladı. Müzik yolculuğuna lise yıllarında gitar çalarak başlayan Keremcem, ilk bestelerini de bu dönemde yapmaya başladı.

Keremcem 48 yaşındadır.

MÜZİK KARİYERİNİN BAŞLANGICI

Keremcem’in profesyonel müzik kariyeri 2000’li yılların başında hız kazandı. 2001 yılında İstanbul’a gelen sanatçı, beste çalışmalarını sürdürdü ve 2004 yılında ilk albümü “Eylül”ü yayımladı. Albümde yer alan “Nerelere Gideyim”, “Pardesü” ve “Aşk Oyunu” gibi şarkılar büyük beğeni topladı.

Bu albüm, sanatçıya kısa sürede önemli ödüller kazandırdı ve onu pop müzik sahnesinde öne çıkan isimlerden biri haline getirdi.

TELEVİZYON VE OYUNCULUK BAŞARILARI

2000’li yılların ortalarından itibaren Keremcem, oyunculuk alanında da aktif rol almaya başladı. TRT yapımı “Kerem ile Aslı” filminde başrol oynadıktan sonra, geniş kitlelere ulaşmasını sağlayan “Aşk Oyunu” dizisinde Sarp karakterini canlandırdı.

Daha sonraki yıllarda “İki Yabancı” ve “Elif” gibi dizilerde de rol alarak televizyon kariyerini güçlendirdi. Oyunculuk performansı, onun sadece müzikle sınırlı olmayan bir sanatçı kimliği kazanmasını sağladı.

ALBÜMLER VE MÜZİKAL PROJELER

2006 yılında yayımladığı “Aşk Bitti” albümü, Keremcem’in kariyerinde önemli bir dönüm noktası oldu. Albümde yer alan şarkılar listelerde uzun süre yer aldı ve sanatçıya “En İyi Erkek Sanatçı” ödülünü kazandırdı.

Aynı dönemde sahne müzikalleri ve uluslararası projelerde de yer alan Keremcem, Disney yapımı projelerde seslendirme çalışmaları yaparak kariyerini farklı alanlara taşıdı.

ASKERLİK DÖNEMİ VE SONRASINDAKİ PROJELER

2009 yılında askerlik görevini yapmak üzere kariyerine kısa bir ara veren sanatçı, 2010 yılında yeniden sahnelere döndü. Askerlik öncesi ve sonrası yayınladığı kliplerle müzik listelerinde yer almaya devam etti.

2011 yılında çıkardığı “Hayata” albümü ile müzik kariyerini sürdürdü ve aktif sahne performanslarına devam etti.

ÖZEL HAYATI

Keremcem, 2014 yılında oyuncu Seda Güven ile Paris’te evlendi. Ancak çift 2015 yılında boşanma kararı aldı. Özel hayatı zaman zaman magazin gündeminde yer alsa da sanatçı kariyerine odaklanmayı sürdürdü.