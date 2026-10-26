Kerem neden yok, Kerem Aktürkoğlu Galatasaray – Fenerbahçe maçında yok mu, sakat mı, cezalı mı, yedek mi?

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Merak edilen sorunun yanıtı netleşti: Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray derbisine yedek kulübesinde başlıyor. Milli futbolcu maç kadrosunda yer alıyor ve karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında oyuna dahil olabilecek. İşte Kerem Aktürkoğlu’nun durumuna ve derbiye dair bilinenler.

KEREM AKTÜRKOĞLU NEDEN YOK?

Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray karşısında ilk 11’de forma giymiyor. Milli oyuncu, maç kadrosunda bulunuyor ve karşılaşmaya yedek kulübesinde başlıyor. Kerem’in ilk 11’de yer almaması, teknik heyetin derbi için belirlediği oyun planı doğrultusunda verdiği bir karar olarak öne çıkıyor.

KEREM AKTÜRKOĞLU SAKAT MI?

Hayır. Kerem Aktürkoğlu’nun ilk 11’de olmamasının nedeni sakatlık değil. Milli futbolcu, derbinin maç kadrosunda yer alıyor.

KEREM AKTÜRKOĞLU CEZALI MI?

Hayır. Kerem Aktürkoğlu cezalı değil. Milli oyuncunun Galatasaray derbisinde forma giymesine engel bir ceza durumu bulunmuyor.

KEREM OYUNA GİRECEK Mİ?

Yedek kulübesinde yer alan Kerem Aktürkoğlu’nun, maçın gidişatına göre ilerleyen dakikalarda oyuna dahil edilmesi bekleniyor. Hızı ve gol yollarındaki etkinliğiyle bilinen milli oyuncu, derbide Fenerbahçe için kenardaki en önemli hücum alternatiflerinden biri olarak öne çıkıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Slavia Prag karşısında ilk 11’de forma giyen Kerem’in, eski takımı Galatasaray’a karşı oynayacağı derbide oyuna girip girmeyeceği merakla bekleniyor.

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray ile Fenerbahçe, bu akşam, 26 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 21.30’da karşı karşıya gelecek. Trendyol Süper Lig’in 9. haftasındaki dev mücadele, İstanbul’daki RAMS Park’ta oynanacak.

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Derbi, beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. beIN Sports 1, Digiturk’te 77 numaralı kanaldan izlenebiliyor. Karşılaşma şifresiz yayınlanmayacak; maçı izlemek isteyenlerin beIN Sports aboneliğine sahip olması gerekiyor. İnternet üzerinden izlemek isteyen aboneler ise TOD platformunu kullanabilecek.

İlk 11'ler: