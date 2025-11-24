Kerem Bürsin ile Selin Yağcıoğlu sevgili mi?

Magazin gündemi, ünlü oyuncu Kerem Bürsin ile sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu arasındaki ilişkiyle çalkalanıyor. Melisa Tapan'la yollarını ayırdıktan sonra sessiz sedasız yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilen Bürsin, Selin'in doğum günü paylaşımına yaptığı dikkat çekici yorumla magazin dünyasında "resmî aşk ilanı" yorumlarına neden oldu. Peki, Kerem Bürsin Selin Yağcıoğlu sevgili mi? Detaylar...

KEREM BÜRSİN SELİN YAĞCIOĞLU SEVGİLİ Mİ?

Son gelişmeler ve sosyal medya etkileşimleri, Kerem Bürsin ile Selin?Yağcıoğlu arasındaki ilişkiyi uzun süreli bir flört iddiasından "resmî bir aşka" doğru evriliyor. Selin'in doğum günü paylaşımlarına Bürsin'in yaptığı yorum, pek çok kişi tarafından bir "onay" olarak yorumlandı.

SELİN YAĞCIOĞLU KİMDİR?

Selin Yağcıoğlu, 1990 doğumlu ve İstanbul kökenli bir dijital içerik üreticisi ve influencer'dır. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun olmuş, medya sektöründe spor yorumculuğu geçmişine sahiptir. Sosyal medyada annelik, güzellik ve spor konularında aktif paylaşımlar yapmaktadır.

Selin, önceki dönemlerde iş insanı Allan Hakko ile bir ilişki yaşamış, bu ilişkiden bir çocuğu olmuş ve sonrasında boşanmıştır.

MAGAZİN GÜNDEMİNDE NASIL BAŞLADI?

İddiaların Temeli: Kerem Bürsin, Melisa Sabancı?Tapan'la yollarını ayırdıktan sonra Selin Yağcıoğlu ile sık kıyıda köşede görülmeye başlandı.

Sessiz Onay: İkili, sosyal medyada ortak paylaşımlar yapmasa da, Selin'in doğum günü için paylaştığı fotoğraflara Bürsin'in pasta emojisi ve "Doğum günü kızı, daha çok güzellik kızı gibi olsun!" yorumuyla gelen tepki, magazin camiasında "resmî ilan" olarak yorumlandı.

Kapadokya Kaçamağı: Selin'in 35. doğum gününü Kapadokya'da kutlaması ve Bürsin'in bu tatilde ona eşlik etmesi, ilişkinin sıradan bir dedikodudan öte olduğunu gösterdi.