Kerem Aktürkoğlu neden yok, Türkiye Fransa maçında Kerem Aktürkoğlu yok mu, yedek mi, kadroda yok mu?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kerem Aktürkoğlu neden yok? Türkiye - Fransa maçının ilk 11'i açıklanınca futbolseverlerin aklına ilk gelen soru bu oldu. A Milli Takım'ın Uluslar Ligi'ndeki zorlu sınavı öncesinde milli yıldızın durumu merak konusu. Peki Türkiye - Fransa maçında Kerem Aktürkoğlu yok mu, yedek mi, yoksa kadroda hiç yer almıyor mu? Kerem Aktürkoğlu'yla ilgili son gelişmeleri haberimizde derledik.
Ay-Yıldızlılar Fransa karşısında sahaya çıkarken, taraftarların gözü bir kez daha Kerem Aktürkoğlu'na çevrildi. Maç öncesinde sosyal medyada ve arama motorlarında "Kerem Aktürkoğlu neden yok?" sorusu öne çıkıyor. Milli oyuncu Türkiye - Fransa maçında forma giyecek mi, yedek mi, kadroda mı? Kerem Aktürkoğlu'nun son durumuna dair merak edilen tüm detaylar haberimizin devamında.
KEREM AKTÜRKOĞLU NEDEN YOK?
Kerem Aktürkoğlu, Türkiye - Fransa maçına ilk 11'de başlamıyor. Teknik direktör Vincenzo Montella, zorlu mücadelede milli oyuncuyu yedek kulübesinde tutmayı tercih etti. Kerem, maç kadrosunda yer alıyor ve karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında oyuna dahil edilebilir. Milli oyuncunun ilk 11'de yer almamasının nedenine dair Milli Takım cephesinden şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı.
KEREM AKTÜRKOĞLU YEDEK Mİ?
Evet. Kerem Aktürkoğlu, Fransa maçında yedekler arasında yer alıyor. Maç öncesinde yayınlanan muhtemel 11'lerin büyük bölümünde adı geçen milli futbolcu, Montella'nın son tercihiyle başlangıç kadrosunun dışında kaldı. Kerem'in oyuna girip girmeyeceği, maçın gidişatına göre teknik heyetin vereceği karara bağlı olacak.
TÜRKİYE - FRANSA MAÇI HANGİ KANALDA?
Türkiye - Fransa maçı ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Maçı internetten takip etmek isteyenler ATV'nin resmi web sitesindeki canlı yayın sayfasını kullanabilir.
TÜRKİYE - FRANSA MAÇI SAAT KAÇTA?
Milli maç bugün, 25 Eylül 2026 Cuma günü, Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak. Maç saatinde ya da yayın akışında son dakika değişikliği olabileceği için karşılaşma öncesinde güncel bilgileri kontrol etmenizi öneririz.
ATV HANGİ KANALDA? PLATFORMLARA GÖRE KANAL NUMARALARI
ATV'yi Digiturk ve D-Smart'ta 25. kanalda izleyebilirsiniz. Kablo TV, Tivibu ve Turkcell TV+ kullanıcıları için ATV 24. kanalda yer alıyor. Platformların kanal numaraları zaman zaman değişebildiği için yayın öncesinde kullandığınız servisin güncel kanal listesine bakmanızda fayda var. Resmi web sitelerindeki canlı yayınlarda da zaman zaman kesinti yaşanabiliyor.
TÜRKİYE - FRANSA MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Karşılaşma Kocaeli'deki Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak. A Milli Takım, Uluslar Ligi'ndeki grup mücadelesine taraftarı önünde başlayacak.
TÜRKİYE - FRANSA MAÇI ÖZET BİLGİLER
• Maç: Türkiye - Fransa
• Organizasyon: UEFA Uluslar Ligi
• Tarih: 25 Eylül 2026, Cuma
• Saat: 21.45 (TSİ)
• Stadyum: Kocaeli Stadyumu, Kocaeli
• Yayıncı kanallar: ATV,