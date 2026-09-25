Kerem Aktürkoğlu neden yok, Türkiye Fransa maçında Kerem Aktürkoğlu yok mu, yedek mi, kadroda yok mu?

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Ay-Yıldızlılar Fransa karşısında sahaya çıkarken, taraftarların gözü bir kez daha Kerem Aktürkoğlu'na çevrildi. Maç öncesinde sosyal medyada ve arama motorlarında "Kerem Aktürkoğlu neden yok?" sorusu öne çıkıyor. Milli oyuncu Türkiye - Fransa maçında forma giyecek mi, yedek mi, kadroda mı? Kerem Aktürkoğlu'nun son durumuna dair merak edilen tüm detaylar haberimizin devamında.

KEREM AKTÜRKOĞLU NEDEN YOK?

Kerem Aktürkoğlu, Türkiye - Fransa maçına ilk 11'de başlamıyor. Teknik direktör Vincenzo Montella, zorlu mücadelede milli oyuncuyu yedek kulübesinde tutmayı tercih etti. Kerem, maç kadrosunda yer alıyor ve karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında oyuna dahil edilebilir. Milli oyuncunun ilk 11'de yer almamasının nedenine dair Milli Takım cephesinden şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı.

KEREM AKTÜRKOĞLU YEDEK Mİ?

Evet. Kerem Aktürkoğlu, Fransa maçında yedekler arasında yer alıyor. Maç öncesinde yayınlanan muhtemel 11'lerin büyük bölümünde adı geçen milli futbolcu, Montella'nın son tercihiyle başlangıç kadrosunun dışında kaldı. Kerem'in oyuna girip girmeyeceği, maçın gidişatına göre teknik heyetin vereceği karara bağlı olacak.