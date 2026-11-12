Kerem Aktürkoğlu neden yok, Kerem Aktürkoğlu milli takıma neden çağrılmadı, Kerem Aktürkoğlu milli takım kadrosunda yok mu, Kerem Aktürkoğlu sakatmı?

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Kerem Aktürkoğlu, teknik direktör Sergen Yalçın'ın Belçika ve Fransa maçları için açıkladığı A Milli Takım kadrosunda yer almadı. Kerem Aktürkoğlu'nun kadroya teknik nedenlerle çağrılmadığı belirtildi. İşte Kerem Aktürkoğlu'nun milli takım kadrosunda yer almamasına ilişkin merak edilenler.

KEREM AKTÜRKOĞLU NEDEN YOK?

Kerem Aktürkoğlu, teknik nedenlerle A Milli Takım kadrosuna çağrılmadı. Teknik direktör Sergen Yalçın, Belçika ve Fransa maçları öncesinde yaptığı tercihte Kerem Aktürkoğlu'nu kadroya dahil etmedi. Kerem Aktürkoğlu, bir önceki milli takım kadrosunda yer almasına rağmen bu kez davet almayan 10 futbolcudan biri oldu.

KEREM AKTÜRKOĞLU MİLLİ TAKIMA NEDEN ÇAĞRILMADI?

Kerem Aktürkoğlu'nun milli takıma çağrılmamasının nedeni teknik tercih oldu. Sergen Yalçın'ın kadro tercihlerinde en dikkat çeken ayrıntılardan biri, Fenerbahçeli Kerem Aktürkoğlu'nun ve İrfan Can Kahveci'nin liste dışında kalması oldu.

KEREM AKTÜRKOĞLU MİLLİ TAKIM KADROSUNDA YOK MU?

Evet, Kerem Aktürkoğlu A Milli Takım kadrosunda yok. Kerem Aktürkoğlu, Belçika ve Fransa maçları için açıklanan kadroda yer almadı.

KEREM AKTÜRKOĞLU SAKAT MI?

Hayır, Kerem Aktürkoğlu sakat değil. Kerem Aktürkoğlu'nun kadroya alınmamasının nedeni sakatlık değil, teknik tercih.

KEREM AKTÜRKOĞLU CEZALI MI?

Hayır, Kerem Aktürkoğlu'nun milli takımda cezalı olduğuna ilişkin bir bilgi bulunmuyor. Kerem Aktürkoğlu, ceza nedeniyle değil, teknik direktörün tercihi nedeniyle kadroda yer almadı.

KEREM AKTÜRKOĞLU YEDEK Mİ?

Kerem Aktürkoğlu, milli takımda yedek değil. Kerem Aktürkoğlu bu kez A Milli Takım kadrosuna hiç çağrılmadığı için Belçika ve Fransa maçlarında ne ilk 11'de ne de yedek kulübesinde yer alacak.

MİLLİ TAKIMA ÇAĞRILMAYAN İSİMLER KİMLER?

Son milli takım kadrosunda yer almasına rağmen yeni kadroya davet edilmeyen 10 futbolcu şöyle:

Altay Bayındır

Okan Kocuk

Adil Demirbağ (sakat)

Samet Akaydin

Bartuğ Elmaz

Demir Ege Tıknaz

Melih Kabasakal

İrfan Can Kahveci

Kerem Aktürkoğlu

Mert Müldür

MİLLİ TAKIMA KİMLER ÇAĞRILDI?

Sergen Yalçın'ın kadrosunda dikkat çeken yeni isimler de yer aldı. Lille forması giyen kaleci Berke Özer aylar sonra yeniden milli takıma çağrıldı. Kocaelispor kalecisi Serhat Öztaşdelen ilk kez milli davet aldı. Ersin Destanoğlu ve Enes Ünal da uzun bir aradan sonra yeniden A Milli Takım'a döndü. Ahmetcan Kaplan da milli davet alan isimler arasında yer aldı.

MİLLİ TAKIMIN MAÇLARI NE ZAMAN?

A Milli Takım, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta 12 Kasım 2026 Perşembe günü saat 20.00'de İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu'nda Belçika'yı ağırlayacak. Ay yıldızlılar, 15 Kasım 2026 Pazar günü saat 22.45'te ise deplasmanda Fransa ile karşılaşacak. Belçika maçı ATV ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak.