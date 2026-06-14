Kenan Yıldız Türkçe konuşuyor mu, Türkçe biliyor mu, Kenan Yıldız ana dili ne?

Milli gururumuz Kenan Yıldız, son oynanan Romanya maçı sonrası verdiği röportajla sosyal medyada gündem oldu. Daha önce kendisine yöneltilen dil sorularına "Konuşunca herkes gülüyor" yanıtını veren genç futbolcu, bu kez çekingenliğini üzerinden atarak akıcı bir performans sergiledi. Peki, Kenan Yıldız Türkçe konuşabiliyor mu, ana dili ne? Almanca, İngilizce ve İtalyanca dillerine hakim olan Kenan’ın Türkçeyi öğrenme süreci ve hayranlarını mest eden o açıklamaları...

KENAN YILDIZ HANGİ DİLLERİ KONUŞUYOR?

A Milli Futbol Takımı’nın yükselen değeri Kenan Yıldız, sadece sahadaki yeteneğiyle değil, karakteri ve mütevazılığıyla da futbolseverlerin gönlünde taht kuruyor. Son dönemde en çok merak edilen konulardan biri olan "Kenan Yıldız Türkçe biliyor mu?" sorusu, genç yıldızın İzlanda maçı sonrası yaptığı açıklamalarla yanıt buldu.

İşte Kenan Yıldız’ın dil becerileri ve Türkçesini geliştirme süreci hakkındaki tüm detaylar...

Almanya doğumlu olan Kenan Yıldız, tam bir dil uzmanı olarak dikkat çekiyor. Genç futbolcu, profesyonel kariyeri ve aile yapısı sayesinde şu dilleri akıcı bir şekilde konuşabiliyor:

Almanca (Ana dili)

İngilizce

İtalyanca (Juventus formasıyla geliştirdiği dil)

Türkçe (Anlıyor ve iletişim kurabiliyor)

TÜRKÇE KONUŞAMADIĞI İÇİN ÖZÜR DİLEDİ

A Milli Takım’ın İzlanda deplasmanında elde ettiği 4-2’lik galibiyetin ardından mikrofon başına geçen Kenan Yıldız, performansından çok sergilediği samimi tavırla gündem oldu. Röportaj sırasında Türkçe konuşurken zorlanan genç yetenek, şu sözlerle takdir topladı:

"Türkçe konuşamadığım için özür diliyorum. En iyi şekilde karşınızda olmak dileğiyle."

KENAN YILDIZ TÜRKÇESİNİ NASIL GELİŞTİRİYOR?

Genç yıldızın Türkçe serüveni aslında aile içine dayanıyor. Babasıyla Türkçe iletişim kuran Kenan, cevap verirken refleks olarak Almanca’ya yöneldiğini ifade etse de bu durumu aşmak için yoğun çaba sarf ediyor. Yıldız, Türkçesini özellikle babaannesi sayesinde ilerlettiğini ve milli takım kampında arkadaşlarıyla sürekli pratik yaptığını belirtiyor.

MİLLİ TAKIMDAKİ DİL DURUMU

Kenan Yıldız, takım arkadaşlarıyla saha içinde ve dışında iletişim kurmakta herhangi bir sorun yaşamıyor. Takım direktiflerini ve taktiksel konuşmaları rahatlıkla anlayan futbolcu, röportajlarda daha akıcı olabilmek adına derslerine devam ediyor. Taraftarlar ise genç oyuncunun bu çabasını sosyal medyada büyük bir sempatiyle karşılıyor.