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Kenan Yıldız neden yok? Kenan Yıldız Milli Takım'da neden yok, sakatlandı mı? Kenan Yıldız ne zaman dönecek?

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Kenan Yıldız neden yok? Kenan Yıldız Milli Takım'da neden yok, sakatlandı mı? Kenan Yıldız ne zaman dönecek?
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Kenan Yıldız’ın Belçika-Türkiye maçı öncesinde A Milli Takım kadrosunda yer almaması futbolseverlerin gündemine geldi. Milli oyuncunun neden forma giyemediği, sakatlığının son durumu ve sahalara ne zaman döneceği merak ediliyor. Peki, Kenan Yıldız neden yok? Kenan Yıldız Milli Takım'da neden yok, sakatlandı mı? Kenan Yıldız ne zaman dönecek? Detaylar haberimizde.

Kenan Yıldız’ın A Milli Takım kadrosunda yer almaması, Belçika- Türkiye maçı öncesinde futbolseverlerin gündemine geldi. Juventus forması giyen milli futbolcunun neden forma giyemediği, sakatlığının durumu ve sahalara ne zaman dönebileceği merak ediliyor. Peki,  Kenan Yıldız neden yok? Kenan Yıldız Milli Takım'da neden yok, sakatlandı mı? Kenan Yıldız ne zaman dönecek? Detaylar haberimizde. 

KENAN YILDIZ NEDEN YOK?

Kenan Yıldız, sol ayağındaki kırık nedeniyle A Milli Takım kadrosunda yer almıyor. Juventus, 31 Ağustos 2026 tarihinde yaptığı resmi açıklamada milli futbolcunun sol ayağındaki beşinci metatars kemiğinin tabanında kırık tespit edildiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Kenan Yıldız, söz konusu sakatlık nedeniyle osteosentez ameliyatı geçirdi. Juventus, operasyonun başarılı geçtiğini ve oyuncunun hemen ardından rehabilitasyon programına başlayacağını açıkladı.

Bu nedenle Kenan Yıldız, Belçika-Türkiye karşılaşmasında forma giyemiyor.

KENAN YILDIZ SAKATLANDI MI?

Evet. Kenan Yıldız’ın sakatlığı, sol ayağındaki beşinci metatars kemiğinin tabanında meydana gelen kırık olarak açıklandı. Juventus’un resmi sağlık bilgilendirmesinde, oyuncunun bu kırık nedeniyle ameliyat edildiği belirtildi.

31 Ağustos’ta gerçekleştirilen osteosentez operasyonunun ardından Kenan Yıldız’ın rehabilitasyon sürecine başladığı bildirildi. Juventus tarafından oyuncunun kesin olarak ne zaman sahalara döneceğine ilişkin bir tarih ise paylaşılmadı.

Yaşanan sakatlık, Kenan Yıldız’ın eylül, ekim ve kasım aylarındaki milli takım programını da etkiledi.

KENAN YILDIZ NE ZAMAN DÖNECEK?

Kenan Yıldız’ın sahalara kesin dönüş tarihi henüz açıklanmadı. Juventus, 31 Ağustos’ta yaptığı duyuruda ameliyatın başarılı geçtiğini ve oyuncunun rehabilitasyon programına başlayacağını belirtirken dönüş tarihiyle ilgili bir takvim paylaşmadı.

Ağustos ayında yaşanan sakatlığın ardından oyuncunun yaklaşık üç ay sahalardan uzak kalacağı ifade edilmişti. Ancak Juventus tarafından açıklanmış kesin bir dönüş tarihi bulunmuyor.

Bu nedenle Kenan Yıldız’ın ne zaman yeniden forma giyeceğine ilişkin net tarih, kulübün yapacağı yeni açıklamalara bağlı olacak.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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