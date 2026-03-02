Türkiye gündeminde öne çıkan gelişmelerden biri, ANKA Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Kenan Şener hakkında verilen gözaltı kararı oldu. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen İncirlik Hava Üssü soruşturması kapsamında alınan karar, hem medya hem de kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Sürecin merkezinde ise Adana'daki İncirlik Hava Üssü bulunuyor. Peki, Kenan Şener kimdir? ANKA Genel Yayın Yönetmeni Kenan Şener neden gözaltına alındı? Detaylar...

KENAN ŞENER KİMDİR?

Kenan Şener, uzun yıllardır medya sektöründe aktif görev yapan bir gazetecidir. Meslek hayatına yazılı basında başlayan Şener, zamanla televizyon haberciliğine geçiş yaptı. Saha muhabirliğinden editörlüğe uzanan kariyer yolculuğunda özellikle canlı yayın performanslarıyla dikkat çekti.

Televizyon ekranındaki görünürlüğü ilk olarak Kanal B ile artış gösterdi. 2008 yılında, yerel televizyon haberi alanındaki çalışmaları nedeniyle Çağdaş Gazeteciler Derneği tarafından ödüle layık görüldü. Bu ödül, mesleki kariyerinde önemli bir dönüm noktası olarak değerlendirildi.

Ulusal medyadaki yükselişi 2010 yılında Star TV ve ardından CNN Türk ile devam etti. Özellikle 2014 yılında Türkiye'yi derinden etkileyen Soma maden faciası bölgesinde yaptığı haber çalışmalarıyla dikkat çekti. Bu çalışmalar kapsamında Sedat Simavi Ödülleri çerçevesinde Televizyon Ödülü'ne layık görüldü.

CNN Türk'te Ankara Haber Editörü olarak görev yaptığı dönemde akademik çalışmalarını da sürdüren Şener, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi bünyesinde yüksek lisans eğitimini tamamladı.

Medya sektöründe halen ANKA Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni olarak anılan Şener'in, aynı zamanda Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri olarak görev yaptığı bilinmektedir.

ANKA GENEL YAYIN YÖNETMENİ KENAN ŞENER NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Soruşturmanın temelini, Adana'daki İncirlik Hava Üssü'nden yapılan tartışmalı bir canlı yayın oluşturuyor. Ortadoğu'da tansiyonun yükseldiği ve Türkiye'nin havacılık önlemlerini artırdığı bir gecede gerçekleştirilen yayın, hukuki bir sürecin başlamasına neden oldu.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu yayın nedeniyle resen soruşturma başlattı. Soruşturmanın hukuki dayanağını ise 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun ilgili maddeleri oluşturdu. Bu kanun kapsamında, askeri tesislerin ve güvenlik bölgelerinin izinsiz şekilde görüntülenmesi ve yayımlanmasının milli güvenlik riski oluşturabileceği değerlendirildi.

Yayını fiilen gerçekleştiren yerel televizyon kanalı olan Koza TV'nin Genel Müdürü, bir muhabiri ve Adana Büyükşehir Belediyesi'nde görevli bir personel gözaltına alındı.

Soruşturmanın ulusal medya boyutunda ise, görüntüleri abonelerine servis ettiği gerekçesiyle ANKA Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Kenan Şener hakkında da gözaltı kararı verildi.

İncirlik'te Canlı Yayın ve Hukuki Süreç

Kamuoyunda en çok merak edilen konulardan biri, askeri bir üssün dışarıdan çekilen görüntülerinin neden geniş çaplı bir gözaltı sürecine yol açtığı oldu. Resmi açıklamalara göre, yayının zamanlaması ve bölgesel gelişmeler sürecin değerlendirilmesinde belirleyici unsurlar arasında yer aldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan değerlendirmede, küresel ölçekte kriz yaşanan bir dönemde askeri bir tesisin canlı yayınla paylaşılmasının güvenlik riski doğurabileceği ifade edildi.

ANKA'nın Açıklaması

"ANKA, Türkiye'nin köklü ve saygın haber ajansı olarak; habercilik ilkelerinden ödün vermeden, anayasal düzen çerçevesinde ülkemizin bağımsızlığını, milli birliğini ve bölünmez bütünlüğünü esas alan bir yayın anlayışıyla kamuoyunu doğru ve tarafsız biçimde bilgilendirmeyi temel sorumluluğu kabul etmektedir.

ANKA Haber Ajansı olarak, İran'a yönelik ABD-İsrail saldırılarının başlamasının ardından habercilik refleksiyle halkın bilgilendirilmesi amacıyla yaptığımız İncirlik bölgesindeki canlı yayının başlığının yanlış anlaşılmalara neden olduğunu üzülerek farkettik.

Bölgede haber değeri taşıyan herhangi bir gelişme olmadığı için canlı yayın ilgili tepkilerden çok daha önce sonlandırılmış, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin dezenformasyon uyarıları ve kurumumuza yönelik eleştiriler dikkate alınarak söz konusu yayının kaydı da kaldırılmıştır.

Habercilik göreviyle yaptığımız sosyal medya paylaşımlarının ve canlı yayınların yanlış anlaşılmalara neden olmasından dolayı ilgililerinden ve kamuoyundan özür dileriz."