Kenan Doğulu, Los Angeles'taki evini satıyor mu, neden satıyor? Kenan Doğulu Kenan Doğulu, Los Angeles yangınında yanan evini ne kadara satıyor?

Kenan Doğulu için bir dönem sadece bir ev değil, anılarla dolu özel bir sığınaktı… Ancak Los Angeles’ta çıkan o büyük yangın, geride yalnızca küle dönüşmüş bir yapı ve cevap bekleyen sorular bıraktı. Şimdi ise herkes aynı şeyi merak ediyor. Doğulu bu evi gerçekten elden çıkarıyor mu, yoksa geçmişine tutunmaya devam mı edecek? Dahası, milyon dolarlık o mülk için nasıl bir karar verdi? Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

KENAN DOĞULU LOS ANGELES'TEKİ EVİNİ SATIYOR MU?

Kenan Doğulu, Los Angeles’taki yangında tamamen yanan evini satmaya çalıştığını açıkladı. Mevcut mülkten çıkıp başka bir yerde yeniden ev almak istediğini ifade etti.

KENAN DOĞULU LOS ANGELES'TEKİ EVİNİ NEDEN SATIYOR?

Ünlü şarkıcı, evinin çıkan yangında büyük zarar görerek tamamen kül olduğunu belirtti. Bu nedenle hem yaşanan kaybın ardından yeni bir başlangıç yapmak hem de farklı bir yerde yeniden ev sahibi olmak istediği için satış kararı aldı.

KENAN DOĞULU LOS ANGELES'TEKİ EVİNİ NE KADARA SATIYOR?

Doğulu, evinin yaklaşık 2 milyon dolar değerinde olduğunu söyledi. Ancak satış fiyatına ilişkin net bir rakam paylaşmadı.

KENAN DOĞULU NE AÇIKLAMA YAPTI?

Sanatçı açıklamasında, “Los Angeles’taki evim kül oldu. Satıp çıkmaya çalışıyorum, başka bir yerde yeniden almak istiyorum. Dümdüz oldu” dedi. Ayrıca yangın sonrası birçok eşyasını kaybettiğini, imzalı gitarlar, albümler ve stüdyo ekipmanlarının yok olduğunu belirtti. Yaşadığı kaybın duygusal olarak zorlayıcı olduğunu ifade eden Doğulu, “Mala gelsin. Çok üzüldüm ama orada olmadığımız için mutluyum. Büyük bir travma ama çözülemeyecek bir şey değil” sözleriyle durumu değerlendirdi.