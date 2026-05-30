Kemal Kılıçdaroğlu mazbata aldı mı, Özgür Özel mazbatası iptal edildi mi?

Siyaset gündeminde yer alan iddialar sonrası “Kemal Kılıçdaroğlu mazbata aldı mı?” ve “Özgür Özel’in mazbatası iptal edildi mi?” soruları sosyal medyada ve arama motorlarında yoğun şekilde araştırılmaya başlandı. Konuya ilişkin ortaya atılan iddialar tartışma yaratırken, resmi açıklamalar merakla bekleniyor.

Türkiye siyasetinde dikkat çeken iddialar kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Özellikle “ Kemal Kılıçdaroğlu mazbata aldı mı?” ve “ Özgür Özel mazbatası iptal mi edildi?” soruları gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer alırken, konuya dair doğrulanmış bilgiler araştırılıyor. Gözler yetkili kurumlardan gelecek açıklamalara çevrildi.

ÖZGÜR ÖZEL VE KEMAL KILIÇDAROĞLU MAZBATA AÇIKLAMASI!

İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Özden Kaboğlu, siyasi gündemde tartışma yaratan “mutlak butlan” iddialarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) süreç içindeki tutumunu değerlendiren Kaboğlu, Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu üzerinden yürüyen mazbata tartışmalarına dair önemli ifadeler kullandı.

İBRAHİM ÖZDEN KABOĞLU’NDAN MUTLAK BUTLAN AÇIKLAMASI

Kaboğlu, mutlak butlan kararına ilişkin değerlendirmesinde YSK’nın bugüne kadar yapılan tartışmalarda karar vermekten kaçındığını belirtti. Bu durumun mevcut siyasi süreç açısından farklı sonuçlar doğurmadığını ifade eden Kaboğlu, hukuki değerlendirmelerin sürdüğünü vurguladı.

ÖZGÜR ÖZEL’İN MAZBATASI KİMDE?

Kaboğlu’nun açıklamasına göre Özgür Özel açısından mazbata ile ilgili herhangi bir değişiklik bulunmuyor. Yaptığı değerlendirmede, “Çünkü mazbata Özgür Özel’dedir” ifadelerini kullanan Kaboğlu, mevcut durumun hukuki olarak devam ettiğini belirtti.

KEMAL KILIÇDAROĞLU HAKKINDA YSK SÜRECİ

Açıklamada Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili olarak da Yüksek Seçim Kurulu’nun herhangi bir mazbata işlemi gerçekleştirmediği ifade edildi. Bu kapsamda mevcut süreçte Kılıçdaroğlu hakkında mazbata yönünde bir değişiklik bulunmadığı aktarıldı.

MAZBATA TARTIŞMASI SİYASET GÜNDEMİNDE

Son açıklamalarla birlikte CHP içindeki mazbata ve yetki tartışmaları yeniden gündeme gelirken, konuya ilişkin hukuki süreç ve değerlendirmeler kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. YSK ve ilgili kurumların ilerleyen günlerde yapacağı açıklamalar merakla bekleniyor.

