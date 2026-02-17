Kemal Doğulu gözaltına mı alındı, neden gözaltına alındı? Kemal Doğulu kimdir, kaç yaşında, nereli?

Ünlülere yönelik gerçekleştirilen son operasyon, magazin gündemini salladı ve Kemal Doğulu'nun adı özellikle merak konusu oldu. Doğulu gözaltına alındı mı, operasyonun detayları neler ve ünlü sanatçının hayatı ve kariyeri hakkında bilinmeyenler haberin devamında yer alıyor.

KEMAL DOĞULU GÖZALTINA MI ALINDI?

Evet, ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında Kemal Doğulu da gözaltına alınan 17 kişi arasında yer aldı.

KEMAL DOĞULU NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Kemal Doğulu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen operasyonda adı geçen kişiler arasında olduğu için gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında TCK-191 (uyuşturucu madde kullanmak veya bulundurmak), TCK-190 (uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak) ve TCK-227 (fuhuşa teşvik ve aracılık) maddeleri çerçevesinde işlem yapılmaktadır.

BAŞKA KİMLER GÖZALTINA ALINDI?

Operasyon kapsamında gözaltına alınan diğer ünlüler:

Murat Dalkılıç

Kenan Doğulu

Kaan Tangöze

İsmail Hacıoğlu

Toplamda 17 kişi gözaltına alındı.

KEMAL DOĞULU KİMDİR?

Kemal Doğulu, Türk fotoğrafçı, kuaför ve şarkıcıdır. Oyuncu Kadir Doğulu'nun ağabeyidir. Hande Yener ve birçok ünlü isimle çalışarak müzik, fotoğraf ve imaj yönetimi alanında tanınmıştır.

KEMAL DOĞULU KAÇ YAŞINDA?

Kemal Doğulu, 14 Ekim 1979 doğumludur ve 2026 itibarıyla 46 yaşındadır.

KEMAL DOĞULU NERELİ?

Kemal Doğulu, Mersin doğumludur.

KEMAL DOĞULU'NUN KARİYERİ

Müzik: 2008'de 1 Yerde maxi single'ı ile şarkıcılığa başladı. Ardından Kemal Doğulu 2 (2009), Ters Köşe (2010), 4.Kemal (2011), Aşk Kabul Ederse (2012), Duygusal (2015), Selfie (2017), Kasma (2020) ve Paranoya (2021) gibi albümler çıkardı.

Video klipleri: 1 Yerde, Nedense Nedense?, Uzayda Aşk Var, Makaslı Film, Üzgünüm, Oynuyorum, Aşk Kabul Ederse, Selfie gibi klipleri bulunuyor.

Fotoğrafçılık ve İmaj Yönetimi: Hande Yener'in albümlerinde fotoğrafçılık ve sanat yönetmenliği yaptı, birçok ünlüyle çalıştı.

Televizyon: Bu Tarz Benim (2014), İşte Benim Stilim (2015-2017) ve Doya Doya Moda (2019-2021) gibi yarışma programlarında yer aldı.