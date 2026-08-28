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Kemal Batmaz'ın kızı gözaltına mı alındı, neden? Esra Batmaz olayı nedir?

Kemal Batmaz'ın kızı gözaltına mı alındı, neden? Esra Batmaz olayı nedir?
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FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İstanbul ve Muğla'da düzenlenen operasyonlar gündeme geldi. Operasyonda, 15 Temmuz darbe girişiminin kritik isimlerinden Kemal Batmaz'ın kızı olarak belirtilen Esma Batmaz İstanbul'da gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında çok sayıda dijital materyale el konulurken, "Esma Batmaz neden gözaltına alındı, Esra Batmaz olayı nedir?" soruları araştırılmaya başlandı. Peki, Kemal Batmaz'ın kızı gözaltına mı alındı, neden? Esra Batmaz olayı nedir?

İstanbul'da FETÖ/PDY'nin güncel faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, Kemal Batmaz'ın kızı Esma Batmaz yakalandı. İstanbul ve Muğla'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda iki şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gelişmenin ardından Kemal Batmaz'ın kızı Esma Batmaz'ın kim olduğu ve gözaltı gerekçesi merak konusu oldu. Detaylar haberin devamında yer alıyor.

ESRA BATMAZ GÖZALTINA MI ALINDI?

Evet. Esra Batmaz, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İstanbul'da gözaltına alındı. Haberde, İstanbul ve Muğla'da düzenlenen ortak operasyon kapsamında iki şüphelinin yakalandığı ve adreslerde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildiği belirtiliyor.

ESRA BATMAZ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Esra Batmaz'ın, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün güncel faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındığı aktarıldı. Operasyon kapsamında İstanbul'da 3, Muğla'da ise 1 adreste arama ve el koyma işlemi yapıldı. Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi ve materyallerin incelemesinin sürdüğü bildirildi.

BAŞKA KİMLER GÖZALTINA ALINDI?

Operasyon kapsamında Esra Batmaz'ın yanı sıra Hilal Köseoğlu da gözaltına alındı. Hilal Köseoğlu'nun, Ankara Adliyesi'nde hakim ve savcı olarak görev yaparken KHK ile ihraç edilen ve halen Muğla E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan Bilal Köseoğlu'nun kızı olduğu belirtildi.

Ayrıca Yakup Aykın ve Sami Yılmaz isimli iki şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. Habere göre Yakup Aykın'ın 2016 yılından bu yana yurt dışında olduğu, Sami Yılmaz'ın ise 2026 yılı Temmuz ayında yurt dışına çıkış kaydının bulunduğu tespit edildi.

OLAY NEDİR?

Olay, FETÖ/PDY'nin güncel faaliyetlerinin ortaya çıkarılmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul ve Muğla'da gerçekleştirilen operasyonla ilgili. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ekipler, 28 Ağustos 2026 sabahı saat 05.45 sıralarında İstanbul'da 3, Muğla'da ise 1 adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda Esra Batmaz İstanbul'da, Hilal Köseoğlu ise Muğla'da yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken, materyallerin tasnif ve inceleme işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
Haberler.com
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