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Fon soruşturması kapsamında Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya'nın gözaltına alınmasıyla birlikte iş ve kariyer geçmişi gündeme geldi. Sermaye piyasalarında 20 yılı aşkın deneyime sahip olan Akkaya'nın eğitim hayatı, daha önce görev yaptığı kurumlar ve yönetiminde bulunduğu şirketler merak edilmeye başlandı. Peki, Kemal Akkaya kimdir, kaç yaşında, nereli? Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya'nın şirketleri hangileri? Detaylar...

KEMAL AKKAYA KİMDİR?

Kemal Akkaya, sermaye piyasalarında 20 yılı aşkın deneyime sahip iş insanıdır. Bulls Yatırım Menkul Değerler ve Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı'nın (GSYO) yönetim kurulu başkanlığını yürütmektedir.

Bulls Yatırım'ın internet sitesinde yer alan özgeçmişine göre Akkaya, kariyerine 1997 yılında Oyak Yatırım Menkul Değerler'de başladı. Uzun yıllar aynı kurumda farklı görevlerde bulunan Akkaya, 2015 yılına kadar yatırım uzmanı, yatırım müdür yardımcısı ve yatırım müdürü olarak çalıştı.

İşletme alanında lisans ve yüksek lisans eğitimi alan Akkaya, melek yatırımcı kimliğiyle de faaliyet gösteriyor.

KEMAL AKKAYA KAÇ YAŞINDA?

Bulls Yatırım tarafından paylaşılan özgeçmişe göre 1974 doğumlu olan Kemal Akkaya, 2026 yılı itibarıyla 52 yaşındadır.

KEMAL AKKAYA NERELİ?

Kemal Akkaya, Adana'da dünyaya geldi. Eğitimini işletme alanında tamamlayan Akkaya, iş hayatına 1997 yılında Oyak Yatırım Menkul Değerler'de adım attı.

KEMAL AKKAYA HANGİ ÜNİVERSİTEDEN MEZUN?

Kemal Akkaya, lisans ve yüksek lisans eğitimini işletme alanında tamamladı. Para Dergi'ye verdiği röportajda yer alan bilgilere göre Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü mezunudur.

Sermaye piyasalarında çalıştığı dönemde Sermaye Piyasası İleri Düzey ve Türev Araçlar lisanslarını da aldı.

KEMAL AKKAYA'NIN KARİYERİ

Kemal Akkaya, profesyonel iş hayatına 1997 yılında Oyak Yatırım Menkul Değerler'de uzman yardımcısı olarak başladı. 2015 yılına kadar aynı kurumda görev yapan Akkaya, kariyeri boyunca yatırım uzmanı, yatırım müdür yardımcısı ve yatırım müdürü pozisyonlarında çalıştı.

Sermaye piyasalarındaki deneyiminin ardından yatırım ve girişim sermayesi alanlarında faaliyetlerini sürdürdü. Kendini melek yatırımcı olarak tanımlayan Akkaya, farklı sektörlerdeki girişimlere yönelik yatırımlarla da ilgileniyor.

KEMAL AKKAYA'NIN ŞİRKETLERİ HANGİLERİ?

Kemal Akkaya, Bulls Yatırım Menkul Değerler ve Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı'nın yönetim kurulu başkanıdır. Bu şirketler üzerinden sermaye piyasaları ve girişim sermayesi alanlarında faaliyet gösteriyor.

Bulls Yatırım Menkul Değerler: Kemal Akkaya'nın yönetim kurulu başkanlığını yürüttüğü şirket, sermaye piyasaları alanında faaliyet gösteriyor.

Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı (GSYO): Akkaya'nın yönetim kurulu başkanı olduğu şirket, farklı sektörlerdeki girişimlere yatırım yapıyor. Şirketin yatırım yaptığı alanlar arasında mikromobilite, sağlık teknolojileri, spor teknolojileri, enerji ve gıda bulunuyor.

KEMAL AKKAYA SANKO YATIRIM'I SATIN ALDI MI?

Kemal Akkaya'nın kariyerindeki önemli gelişmelerden biri de Sanko Yatırım Menkul Değerler'in satın alınması oldu. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Ekim 2023'te Akkaya'nın Sanko Holding'e ait Sanko Yatırım Menkul Değerler'i satın almasına onay verdi. Bu gelişme, Akkaya'nın sermaye piyasalarındaki faaliyetleri açısından öne çıkan adımlardan biri oldu.