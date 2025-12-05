Haberler

Kazımcan el pozisyonu penaltı mı, değil mi, hakem görüşleri (Galatasaray Samsunspor)?

Kazımcan el pozisyonu penaltı mı, değil mi, hakem görüşleri (Galatasaray Samsunspor)?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Samsunspor ile karşı karşıya geldi. Müsabakanın ilerleyen bölümlerinde sarı-kırmızılı ekip 3-2 üstünlüğünü sürdürürken, Kazımcan'ın topa eliyle müdahale ettiği iddia edilen pozisyon tartışma yarattı. Peki bu pozisyon penaltı olarak değerlendirilmeli miydi? Hakem yorumları ne yönde?

Süper Lig'in 15. hafta randevusunda Galatasaray, kendi seyircisi önünde Samsunspor'u konuk etti. Maç içinde Kazımcan'ın ceza sahasındaki el temasına dair kararın doğruluğu gündeme geldi. Pozisyonun penaltı sayılıp sayılmayacağı ve hakem otoritelerinin değerlendirmeleri merak konusu oldu.

GALATASARAY MAÇA HIZLI BAŞLADI

8. dakikada Galatasaray skor üstünlüğünü ele geçirdi. Torreira ile paslaşarak ceza sahasına sokulan Sane, sağ çaprazdan yaptığı düzgün vuruşla topu uzak köşeden ağlara gönderdi.

ÜSTTEN DIŞARI GİDEN FIRSAT

22. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın sol kanattan yaptığı ortada, penaltı noktası yakınındaki Osimhen'in kafa şutunu kaleci Okan Kocuk çıkardı. Dönen topu sol tarafta kontrol eden Osimhen içeri çevirdi. Ceza sahası yayı üzerinde topu önünde bulan Sane'nin bekletmeden gelişine vurduğu şut üstten auta gitti.

RAMS PARK'TA FARK İKİYE ÇIKTI

29. dakikada sarı-kırmızılı ekip ikinci golünü buldu. Kendi yarı sahasından aldığı topla sağ kulvardan hızla ilerleyen Sane, pasını Osimhen'e aktardı. Nijeryalı yıldızın ceza sahası sağ çaprazından yaptığı sert vuruşta top filelerle buluştu.

SAMSUNSPOR İKİNCİ YARIYA GOLLE BAŞLADI

Konuk takım, ikinci devrenin ilk etkili atağında golü buldu. 56. dakikada sağ kanattan gelişen pozisyonda Emre Kılınç'ın kale önüne gönderdiği topu Musaba tek dokunuşla ağlara bıraktı.

SON DAKİKALARDA EŞİTLİK GELDİ

88. dakikada Samsunspor skoru eşitledi. Emre Kılınç'ın sağ çaprazdan yaptığı vuruş savunmaya çarpıp yön değiştirdi ve kaleci Uğurcan'ı yanıltarak ağlara gitti.

OYUNA SON NOKTAYI 90+2'DE OSIMHEN KOYDU

Uzatma bölümünde sahneye tekrar Osimhen çıktı. Yunus'un kafayla indirdiği topa röveşatayla dokunan golcü oyuncu, meşin yuvarlağı ağlara göndererek skoru 3-2'ye taşıdı.

GALATASARAY SERİYİ SONLANDIRDI

Kalan sürede başka gol olmadı ve karşılaşmadan Galatasaray galip ayrıldı. Sarı-kırmızılar puanını 36'ya yükseltirken, lig ve Avrupa'da üç aydır kaybetmeyen Samsunspor'un yenilmezlik serisi sona erdi. Bir sonraki hafta Galatasaray, Antalyaspor deplasmanına çıkacak; Samsunspor ise evinde RAMS Başakşehir'i konuk edecek.

KAZIMCAN EL POZİSYONU PENALTI MI?

Deniz Ateş Bitnel, tartışılan pozisyona ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Kazımcan'ın koluna çarpan pozisyonun penaltı olarak yorumlanması gerekiyordu. İstem dışı görünse de son anda yaptığı hareket faul niteliği taşıyor."

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıErgün Eroglu:

bu gerçekten kendimi hakem mi zannetiyor bir de yorum yapıyor hakemlik anlamadığı için kovulan biri kalkmış yorum yapıyor ne günlere kaldık

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fişini çektiler! Dünyanın ilk yapay zeka bakanı rüşvet alırken yakalandı

Fişini çektiler! Dünyanın ilk yapay zeka bakanı rüşvet aldı
Galatasaray maçına giden Kerem Demirbay'ın sözleri tepki çekti

Maça damga vuran görüntü
Kendi maçına bahis oynayan Süper Lig oyuncusuna büyük şok

Kendi maçına bahis oynayan Süper Lig oyuncusuna büyük şok
Tarihi soygunda yeni şüphe! Adliyeden 25 kilo altın çalan memur neden 13 Kasım'ı seçti?

Tarihi soygunda yeni şüphe! Erdal Timurtaş neden 13 Kasım'ı seçti?
Fişini çektiler! Dünyanın ilk yapay zeka bakanı rüşvet alırken yakalandı

Fişini çektiler! Dünyanın ilk yapay zeka bakanı rüşvet aldı
Boşanma krizi! Kayınpeder dehşet saçtı, gelinini vurdu

Boşanma krizi! Kayınpeder dehşet saçtı
Bahis soruşturmasında 46 kişiye 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi

Bahis soruşturmasında 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi
Porsche sahipleri şaşkın: Araçlar aniden kendini kilitliyor!

Yüzlercesi aynı anda durdu! O markanın otomobilleri kendini kilitledi
Kazayı gören dondu kaldı! Otomobil tırın altına girdi: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Korkunç kazayı gören dondu kaldı: 2 ölü, 1 ağır yaralı
Canlı yayın açtı, gözyaşlarıyla anlattı! 5 çocuk babası adam belediye önünde kendini yaktı

Canlı yayın açan 5 çocuk babası adam belediye önünde kendini yaktı
Okan Buruk, Samsunspor'un penaltı beklediği pozisyonu yorumladı

Samsun'un penaltı beklediği pozisyona bakın ne dedi
Erman Toroğlu, Galatasaray-Samsunspor maçından sonra açtı ağzını yumdu gözünü

Galatasaray-Samsunspor maçından sonra açtı ağzını yumdu gözünü
Kazadan yara almadan kurtuldu! Bu pozu verdi

Kazadan yara almadan kurtuldu! Bu pozu verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.