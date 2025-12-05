Kazımcan el pozisyonu penaltı mı, değil mi, hakem görüşleri (Galatasaray Samsunspor)?

Süper Lig'in 15. hafta randevusunda Galatasaray, kendi seyircisi önünde Samsunspor'u konuk etti. Maç içinde Kazımcan'ın ceza sahasındaki el temasına dair kararın doğruluğu gündeme geldi. Pozisyonun penaltı sayılıp sayılmayacağı ve hakem otoritelerinin değerlendirmeleri merak konusu oldu.

GALATASARAY MAÇA HIZLI BAŞLADI

8. dakikada Galatasaray skor üstünlüğünü ele geçirdi. Torreira ile paslaşarak ceza sahasına sokulan Sane, sağ çaprazdan yaptığı düzgün vuruşla topu uzak köşeden ağlara gönderdi.

ÜSTTEN DIŞARI GİDEN FIRSAT

22. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın sol kanattan yaptığı ortada, penaltı noktası yakınındaki Osimhen'in kafa şutunu kaleci Okan Kocuk çıkardı. Dönen topu sol tarafta kontrol eden Osimhen içeri çevirdi. Ceza sahası yayı üzerinde topu önünde bulan Sane'nin bekletmeden gelişine vurduğu şut üstten auta gitti.

RAMS PARK'TA FARK İKİYE ÇIKTI

29. dakikada sarı-kırmızılı ekip ikinci golünü buldu. Kendi yarı sahasından aldığı topla sağ kulvardan hızla ilerleyen Sane, pasını Osimhen'e aktardı. Nijeryalı yıldızın ceza sahası sağ çaprazından yaptığı sert vuruşta top filelerle buluştu.

SAMSUNSPOR İKİNCİ YARIYA GOLLE BAŞLADI

Konuk takım, ikinci devrenin ilk etkili atağında golü buldu. 56. dakikada sağ kanattan gelişen pozisyonda Emre Kılınç'ın kale önüne gönderdiği topu Musaba tek dokunuşla ağlara bıraktı.

SON DAKİKALARDA EŞİTLİK GELDİ

88. dakikada Samsunspor skoru eşitledi. Emre Kılınç'ın sağ çaprazdan yaptığı vuruş savunmaya çarpıp yön değiştirdi ve kaleci Uğurcan'ı yanıltarak ağlara gitti.

OYUNA SON NOKTAYI 90+2'DE OSIMHEN KOYDU

Uzatma bölümünde sahneye tekrar Osimhen çıktı. Yunus'un kafayla indirdiği topa röveşatayla dokunan golcü oyuncu, meşin yuvarlağı ağlara göndererek skoru 3-2'ye taşıdı.

GALATASARAY SERİYİ SONLANDIRDI

Kalan sürede başka gol olmadı ve karşılaşmadan Galatasaray galip ayrıldı. Sarı-kırmızılar puanını 36'ya yükseltirken, lig ve Avrupa'da üç aydır kaybetmeyen Samsunspor'un yenilmezlik serisi sona erdi. Bir sonraki hafta Galatasaray, Antalyaspor deplasmanına çıkacak; Samsunspor ise evinde RAMS Başakşehir'i konuk edecek.

KAZIMCAN EL POZİSYONU PENALTI MI?

Deniz Ateş Bitnel, tartışılan pozisyona ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Kazımcan'ın koluna çarpan pozisyonun penaltı olarak yorumlanması gerekiyordu. İstem dışı görünse de son anda yaptığı hareket faul niteliği taşıyor."