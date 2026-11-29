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Kazım Koyuncu neden öldü, hastalığı neydi, kaç yaşında hayatını kaybetti ve nereye defnedildi? Kazım Koyuncu'nun hastalık süreci, son konseri, hayatı, müzik kariyeri ve şarkılarına ilişkin merak edilen tüm detayları haberimizde derledik.

KAZIM KOYUNCU NEDEN ÖLDÜ?

Kazım Koyuncu, kanser nedeniyle hayatını kaybetti. Sanatçıya Aralık 2004'te kanser teşhisi konuldu. Biyografik kayıtlara göre testis kaynaklı kanser, kısa sürede akciğerlerine yayıldı. İstanbul'da tedavi gören Koyuncu, 25 Haziran 2005'te tedavi gördüğü hastanede 33 yaşında yaşamını yitirdi.

KAZIM KOYUNCU'NUN HASTALIK SÜRECİ

Kazım Koyuncu, hastalığının teşhis edilmesinin ardından doktorlarının dinlenme tavsiyelerine rağmen sahneden kopmadı. Sanatçı, hastalığına rağmen konser vermeyi sürdürdü ve hayranlarıyla buluşmaya devam etti. Koyuncu'nun bu süreçte söylediği "Ha kanser ha konser" sözü, sanatçının hayata ve müziğe bağlılığının simgesi haline geldi.

Koyuncu, son konserini 4 Şubat 2005'te İstanbul Taksim'deki Yeni Melek Gösteri Merkezi'nde verdi. Hastalığına rağmen sahneye çıkan sanatçı, o gece hayranlarına unutulmaz bir veda konseri yaşattı.

KAZIM KOYUNCU KAÇ YAŞINDA ÖLDÜ?

Kazım Koyuncu, 33 yaşında hayatını kaybetti. 7 Kasım 1971'de doğan sanatçı, 25 Haziran 2005'te yaşamını yitirdi. Nüfusa geç kaydedildiği için resmi doğum tarihi 10 Mayıs 1972 olarak geçiyor. Koyuncu, yaşasaydı 7 Kasım 2026'da 55 yaşına girmiş olacaktı.

KAZIM KOYUNCU NEREYE DEFNEDİLDİ?

Kazım Koyuncu, 27 Haziran 2005'te memleketi Artvin'in Hopa ilçesine bağlı Yeşilköy'deki köy mezarlığında toprağa verildi. Sanatçının cenazesine binlerce kişi katıldı. Koyuncu, ölüm yıl dönümlerinde mezarı başında düzenlenen anma törenleriyle her yıl anılıyor.

KAZIM KOYUNCU KİMDİR?

Kazım Koyuncu, 7 Kasım 1971'de Artvin'in Hopa ilçesine bağlı Yeşilköy'de dünyaya geldi. Cavit ve Hüsniye Koyuncu çiftinin altı çocuğundan beşincisi olan Koyuncu, Laz kökenli bir ailede büyüdü. Gençlik yıllarında şiire ilgi duyan Koyuncu, İstanbul'a geldiğinde bir "şair ceketi" istediğini söylemesiyle "Şair Ceketli Çocuk" lakabını aldı. Bu lakap, daha sonra hayatını anlatan "Şair Ceketli Çocuk: Kazım" adlı kitapla geniş kitlelere ulaştı.

Koyuncu, 1989'da İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne girdi. 1993'te okulu bırakarak kendini tamamen müziğe adadı.

KAZIM KOYUNCU'NUN MÜZİK KARİYERİ

Kazım Koyuncu, 1992'de Ali Enver ile birlikte Dinmeyen grubunu kurdu. Ardından Laz müziğini rock ile harmanlayan Zuğaşi Berepe grubunu oluşturdu. Grup, 1995'te Va Mişkunan, 1998'de ise İgzas albümlerini yayımladı.

Koyuncu, solo kariyerinde 2001'de Viya!, 2004'te ise Hayde albümlerini çıkardı. 2002'de yayınlanmaya başlayan Gülbeyaz dizisinin müziklerini yapan sanatçı, bu diziyle Türkiye genelinde geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Sanatçının ölümünün ardından Dünyada Bir Yerdeyim adlı albümü yayımlandı.

KAZIM KOYUNCU'NUN ŞARKILARI

Kazım Koyuncu'nun en çok bilinen şarkıları arasında Dido, Hayde, Gelevera Deresi, Didou Nana ve Ben Seni Sevdiğimi yer alıyor. Lazca, Hemşince ve Türkçe şarkılar seslendiren Koyuncu, Karadeniz'in yerel müziğini modern düzenlemelerle buluşturarak kendine özgü bir tarz yarattı.

ÇEVRE MÜCADELESİYLE DE TANINDI

Kazım Koyuncu, müziğinin yanı sıra çevre mücadelesiyle de tanındı. Karadeniz'in doğasının korunması için yürütülen kampanyalarda yer alan sanatçı, nükleer santrallere karşı çıktı ve Çernobil faciasının bölgeye etkilerine dikkat çekti. Sanatçının ölümünün ardından Karadeniz'deki kanser vakaları ile Çernobil arasındaki ilişki yeniden tartışılsa da Koyuncu'nun hastalığının Çernobil ile bağlantılı olduğuna dair kanıtlanmış bir bilgi bulunmuyor.