Kayserispor Rizespor CANLI nereden izlenir? Kayserispor Rizespor maçı hangi kanalda?

Süper Lig’in 31. haftasında futbolseverleri yakından ilgilendiren önemli bir karşılaşma sahne alıyor. Kayserispor, kendi sahasında Çaykur Rizespor’u ağırlarken, iki ekip de ligde kritik puanlar için mücadele edecek. RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma, hem puan tablosu hem de sezonun gidişatı açısından büyük önem taşıyor. Taraftarlar ise maçın yayın bilgilerini, saatini ve hangi kanalda izlenebileceğini merak ediyor. Peki, Kayserispor Rizespor canlı nereden izlenir? Kayserispor Rizespor maçı hangi kanalda? Detaylar...

KAYSERİSPOR RİZESPOR CANLI NEREDEN İZLENİR?

Kayserispor ile Rizespor arasında oynanacak Süper Lig karşılaşmasını canlı takip etmek isteyen futbolseverler, resmi yayıncı üzerinden maçı izleyebilecek. Türkiye’de Süper Lig maçlarının yayın haklarına sahip olan beIN Sports, bu karşılaşmayı da canlı olarak ekranlara getirecek.

KAYSERİSPOR RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Süper Lig’in 31. hafta mücadelesi olan Kayserispor – Rizespor karşılaşması, beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

KAYSERİSPOR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig 31. hafta kapsamında oynanacak Kayserispor – Rizespor karşılaşması, 25 Nisan Cumartesi günü saat 17.00’de başlayacak.