Kayserispor Konyaspor CANLI nereden izlenir? Kayserispor Konyaspor maçı hangi kanalda?

Süper Lig’in son haftasında futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşmalardan biri olan Kayserispor - Konyaspor maçı, sezonun kapanış atmosferinde önemli bir mücadeleye sahne olacak. Ligin son haftasında Kayserispor, taraftarı önünde prestij mücadelesi verirken; Konyaspor ise sezonu galibiyetle tamamlayarak moral depolamak istiyor. Peki, Kayserispor Konyaspor maçı hangi kanalda? Kayserispor Konyaspor canlı nereden izlenir? Detaylar...

KAYSERİSPOR KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Kritik mücadele, Türkiye’nin resmi Süper Lig yayıncısı olan beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Maçı canlı takip etmek isteyen futbolseverler, karşılaşmayı beIN SPORTS aboneliği üzerinden izleyebilecek.

KAYSERİSPOR KONYASPOR CANLI İZLE

Maçı canlı izlemek isteyen kullanıcılar, beIN SPORTS 1 yayın akışı üzerinden karşılaşmayı takip edebilir. Bunun dışında kulüp ve yayıncı kuruluşun resmi dijital platformları da maç anlık gelişmelerini futbolseverlere sunacaktır. Ancak en güvenilir ve yasal yayın kaynağı beIN SPORTS 1 canlı yayınıdır.

KAYSERİSPOR KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig son hafta mücadelesi kapsamında Kayserispor ile Konyaspor arasındaki karşılaşma bugün saat 17:00’de başlayacak. Mücadele, futbolseverlere keyifli bir kapanış haftası sunmayı hedefliyor.

İLK 11’LER

Karşılaşma öncesinde açıklanan muhtemel ilk 11’ler de futbol kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.

Kayserispor: Onurcan, Katongo, Semih, Denswil, Carole, Dorukan, Bennasser, Benes, Makarov, Cardoso, Chalov.

Konyaspor: Deniz, Bazoer, Rayyan, Arif, Bjorlo, Jin-ho, Andzouana, Yasir, Deniz, Olaigbe, Svendsen.

Bu kadrolar doğrultusunda Kayserispor’un daha çok hızlı hücumlarla etkili olmaya çalışması beklenirken, Konyaspor’un orta saha kontrolünü elinde tutarak oyunu yönlendirmesi öngörülüyor.