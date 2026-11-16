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Kazada yaralanan 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetmedi. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan çocuğun Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavisi sürüyor. İşte Kayseri'deki kazaya ilişkin ayrıntılar.

KAYSERİ'DE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI ÇOCUK ÖLDÜ MÜ?

Hayır, çocuk ölmedi. Kazada yaralanan 13 yaşındaki Y.K.B.'nin vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluştu. Çocuğun hastanede tedavisi devam ediyor.

KAYSERİ'DE KAZA NASIL OLDU?

Kaza, 2 gün önce Talas ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi Umut Caddesi üzerinde meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte bisikletle merdivenlerden hızla aşağı inen 13 yaşındaki Y.K.B., duramayarak yola çıktı. Bu sırada yoldan geçmekte olan Y.S. yönetimindeki otomobil, çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan çocuk yolun kenarına fırladı.

ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralı çocuğa olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Y.K.B., ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı, olay yerindeki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, merdivenlerden bisikletle hızla inen çocuğun duramayarak yola çıktığı ve otomobilin çarptığı anlar yer aldı.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazanın ardından otomobilin sürücüsü Y.S., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Otomobil yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.