Kayseri okullar tatil mi, 13 Ocak Salı Kayseri'de okul yok mu (KAYSERİ VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

13 Ocak Salı Kayseri okullar tatil mi, Kayseri'de okul yok mu soruları arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Olumsuz hava koşulları sonrası Kayseri Valiliği'nin kar tatili kararıyla ilgili son dakika açıklamaları merakla bekleniyor.

KAYSERİ HAVA DURUMU

Kayseri'de Kar Yağışı ve Soğuk Hava Etkili Oluyor

Kayseri'de akşam saatlerinden itibaren kar yağışı etkisini sürdürüyor. Pazartesi günü 18.00–21.00 saatleri arasında hava sıcaklığı 0 derece olarak ölçülürken, gece saatlerinde sıcaklık -1 dereceye düşecek. Rüzgârın zaman zaman 25 km/saat hızına ulaşmasıyla birlikte hissedilen sıcaklık -5 dereceye kadar inecek.

Salı günü gece yarısından sabah saatlerine kadar hafif kar yağışı bekleniyor. 03.00–06.00 saatleri arasında sıcaklık -5 derece, hissedilen sıcaklık ise -9 derece seviyelerinde olacak. Sabah ve öğle saatlerinde kar yağışı aralıklarla devam ederken, öğleden sonra hava puslu bir hal alacak. Akşam saatlerinde sıcaklık -5 dereceye, gece ise -8 dereceye kadar düşecek.

5 günlük hava tahminine göre Kayseri'de soğuk hava etkisini artırarak sürdürecek.

Salı günü kar yağışlı hava ile sıcaklık -4 ile 0 derece arasında olacak.

Çarşamba günü parçalı bulutlu bir hava beklenirken sıcaklık -13 ile -3 derece aralığında seyredecek.

Perşembe günü sıcaklık -9 ile 3 derece,

Cuma günü -8 ile 5 derece,

Cumartesi günü ise -6 ile 6 derece arasında değişecek.

Yetkililer, özellikle gece ve sabah saatlerinde don, buzlanma ve sis (pus) riskine karşı vatandaşların ve sürücülerin dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.

KAYSERİ OKULLAR TATİL Mİ?

13 Ocak Salı günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.