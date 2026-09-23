Kayıp ilanları hangi sitede yayınlanıyor, YAKAD kayıp ilanları hangi sitede yayınlanıyor?

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Son dönemde kayıp kişilere yönelik ilanların yer aldığı platformlar vatandaşların gündeminde. Kaybolanların arandığı site nedir ve YAKAD kayıp ilanları hangi sitede yayınlanıyor? sorularının yanıtı, kayıp yakınlarına ulaşmak ve yayımlanan ilanları takip etmek isteyenler tarafından araştırılıyor.

KAYBOLANLARIN ARANDIĞI SİTE NEDİR?

Kaybolan kişilerin bulunmasına yönelik çalışmalar, Yakınlarını Kaybetmiş Aileler Derneği (YAKAD) hakkında sosyal medyada yapılan paylaşımların ardından yeniden gündeme geldi. Yıllardır yakınlarından haber alamayan ailelerin sesini duyurmak ve kayıp kişilere ulaşılmasına katkı sağlamak amacıyla çalışmalar yürüten YAKAD'ın geçmişi merak konusu oldu. Peki, kayıp ilanları hangi sitede yayınlanıyor, YAKAD nedir ve kayıp kişiler nasıl aranıyor? İşte merak edilen detaylar...

YAKAD NEDİR?

YAKAD, Yakınlarını Kaybetmiş Aileler Derneği adının kısaltmasıdır. Dernek, yakınlarını kaybeden ailelerin bir araya gelmesi ve kayıp kişilerin bulunmasına yönelik çalışmaların desteklenmesi amacıyla faaliyet gösteriyor.

Derneğin kuruluş hikayesi ise 1990'lı yılların başında yaşanan bir kayıp vakasına dayanıyor. Yakınını bulmak için arama çalışmaları yürüten bir ailenin süreç içerisinde diğer kayıp yakınlarıyla bir araya gelmesi, benzer durumda bulunan ailelerin ortak bir çatı altında toplanmasının önünü açtı.

YAKAD KAYIP İLANLARI HANGİ SİTEDE YAYINLANIYOR?

Kayıp kişilerin bulunmasına yardımcı olmak amacıyla hazırlanan ilanlarda kişilerin fotoğrafları ve kaybolmalarına ilişkin bilgiler yer alıyor. YAKAD ile ilişkilendirilen www.kayiplardernegi.com da kayıp kişilere ait bilgilerin internet üzerinden daha geniş kitlelere ulaştırıldığı platformlardan biri olarak öne çıkıyor.

İnternet ortamında yayımlanan kayıp ilanları, uzun yıllar boyunca sonuç alınamayan dosyaların yeniden görünür hale gelmesine ve kayıp kişilere ilişkin bilgilerin daha fazla kişiye ulaşmasına imkan sağlayabiliyor.

KAYIPLARDERNEĞİ NE İŞE YARIYOR?

www.kayiplardernegi.com, kayıp kişilere ilişkin fotoğraf ve bilgilerin kamuoyuna ulaştırılmasına yönelik bir internet platformu olarak biliniyor. Sitede yer alan bilgiler, kayıp kişilerin tanınması ve kendileri hakkında bilgi sahibi olan kişilerin yetkililere veya ilgili ailelere ulaşabilmesine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Kayıp ilanlarının dijital ortamda yer alması, özellikle üzerinden uzun yıllar geçen kayıp vakalarının yeniden gündeme taşınması açısından önem taşıyor.

YAKAD NASIL KURULDU?

YAKAD'ın kuruluş sürecinin temelinde Abdülhamit Özbilici'nin kaybolması bulunuyor. 6 Eylül 1992'de 23 yaşındaki Abdülhamit Özbilici'den haber alınamaması üzerine babası İsmet Özbilici, oğlunu bulmak için Türkiye'nin farklı bölgelerinde arama çalışmalarına başladı.

Arama sürecinde başka kayıp kişilerin aileleriyle de karşılaşan İsmet Özbilici, benzer durumda olan aileleri bir araya getirmeye yönelik çalışmalar yürüttü. Bu çalışmaların ardından 1994 yılında YAKAD kuruldu.

Derneğin çalışmaları sonraki yıllarda da devam ederken, kayıp yakınlarının yaşadığı sorunların kamuoyunda daha fazla görünür olması için farklı projeler hayata geçirildi.

UMUT OTOBÜSÜ NEDİR?

YAKAD'ın kayıp kişilerin bulunmasına yönelik çalışmalarında dikkat çeken projelerden biri Umut Otobüsü oldu. Projede, kayıp kişilerin fotoğrafları otobüs üzerinde sergilenerek farklı şehirlerdeki vatandaşların bu kişiler hakkında bilgi sahibi olması amaçlandı.

1990'lı yıllarda uygulanan proje kapsamında kayıp kişilerin fotoğraflarını taşıyan otobüs Türkiye'nin farklı bölgelerinde dolaştı. Böylece kayıp dosyalarının yalnızca belirli bir bölgede değil, ülke genelinde daha fazla kişiye ulaşması hedeflendi.

Yıllar içerisinde Umut Otobüsü'nün kayıp kişilerin bulunmasına katkı sağladığına ilişkin çeşitli açıklamalar ve haberler yayımlandı. Projenin kaç kişinin bulunmasına aracılık ettiği konusunda ise farklı yıllarda farklı rakamlar kamuoyuna yansıdı.

YAKAD NEDEN YENİDEN GÜNDEM OLDU?

Yakınlarını Kaybetmiş Aileler Derneği, 22 Eylül 2026 tarihinde X platformunda yapılan paylaşımların ardından yeniden gündeme geldi. Paylaşımlarda YAKAD'ın kuruluş süreci, kayıp yakınlarının uzun yıllara yayılan arayışları ve derneğin geçmişte yürüttüğü çalışmalar yeniden hatırlatıldı.

Sosyal medyada oluşan ilginin ardından vatandaşlar, “Kaybolanların arandığı site nedir?”, “YAKAD kayıp ilanları hangi sitede yayınlanıyor?” ve “Kayıp kişiler nasıl aranıyor?” sorularına yanıt aramaya başladı.

YAKAD'ın geçmişte yürüttüğü çalışmaların yanı sıra hwww.kayiplardernegi.com'da yer alan kayıp ilanları ve Umut Otobüsü projesi de yeniden araştırılan başlıklar arasında yer aldı.