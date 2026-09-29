Kavak Yelleri ne zaman çekildi, Kavak Yelleri kaç yılında çekildi?

Bir döneme damga vuran gençlik dizisi Kavak Yelleri, aradan geçen yıllara rağmen izleyicilerin gündemindeki yerini koruyor. "Kavak Yelleri ne zaman çekildi?" sorusunun yanıtını arayanlar için dizinin çekimleri 2007 yılında başladı. Yapımcılığını Timur Savcı'nın üstlendiği dizi, Aslı Enver, Dağhan Külegeç, Pelin Karahan ve İbrahim Kendirci gibi oyuncuları aynı projede buluşturdu. Ege kıyılarında çekilen dizinin hikâyesi ve kamera arkası detayları ise hâlâ merak ediliyor. İşte Kavak Yelleri'nin çekildiği yıl ve dizi hakkındaki tüm detaylar…

KAVAK YELLERİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ? KAVAK YELLERİ KAÇ YILINDA ÇEKİLDİ?

Türk televizyon tarihinin en sevilen gençlik dizilerinden biri olan Kavak Yelleri, aradan geçen yıllara rağmen izleyicilerin hafızasındaki yerini koruyor. Oyuncularının yeniden gündeme gelmesiyle birlikte "Kavak Yelleri ne zaman çekildi?" ve "Kavak Yelleri kaç yılında çekildi?" soruları da sıkça araştırılmaya başlandı. İşte Kavak Yelleri dizisinin çekildiği yıl, oyuncuları ve merak edilen tüm detaylar…

KAVAK YELLERİ HANGİ YIL ÇEKİLDİ?

Kavak Yelleri, 2007 yılında ekrana gelmeye başladı. Dizi aslında bir yaz projesi olarak planlanmıştı, ancak izleyiciden beklenenin çok üzerinde ilgi görünce beş sezon boyunca yayın hayatını sürdürdü. Kanal D ekranlarında yayınlanan dizi, 2011 yılında final yaparak ekrana veda etti.

KAVAK YELLERİ HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Kavak Yelleri, Kanal D'de yayınlandı. Dizi, akşam 20.00'de izleyiciyle buluşuyordu. Uzun soluklu yayın süreciyle kanalın bir döneme damga vuran yapımları arasına girdi.

KAVAK YELLERİ'NİN YAPIMCISI KİM?

Dizinin yapımcısı Timur Savcı'dır. Savcı, Kavak Yelleri'ni Türkiye'de bugüne kadar çekilmiş en samimi gençlik dizisi olarak tanımladı ve yapımı kariyerinde bir dönüm noktası olarak gördüğünü söyledi. Ünlü yapımcı ayrıca dizinin hikâyesinde kendi çocukluk ve gençlik yıllarından pek çok anı ve kesit bulunduğunu dile getirdi. Dizinin yönetmen koltuğunda ise Kerem Çakıroğlu oturdu.

KAVAK YELLERİ OYUNCULARI KİMLERDİ?

Kavak Yelleri, Aslı Enver, Dağhan Külegeç, Pelin Karahan ve İbrahim Kendirci gibi isimleri bir araya getirdi. Dizide İbrahim Kendirci "Deniz", Dağhan Külegeç ise "Efe" karakterine hayat verdi. Ceren Moray da dizide Su karakterini canlandırdı. Üçüncü sezonda ise Sarp Apak kadroya dahil oldu.

KAVAK YELLERİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Ege'nin eşsiz doğasının dizinin atmosferine büyük katkı sağladığı Kavak Yelleri, İzmir ve çevresinde çekildi. Dizinin bazı sahneleri İzmir'in Seferihisar ilçesine bağlı Sığacık'ta çekildi. Üçüncü sezonda ise hikâye, yıllar sonra yolları Urla'da kesişen Aslı, Deniz ve Mine üzerinden ilerledi.

KAVAK YELLERİ'NDE EFE'YE NE OLDU?

Dizinin en çok konuşulan sahnelerinden biri ikinci sezon finaliydi. Kavak Yelleri, sezonu ağır bir kazayla kapattı ve bu kaza sevilen karakter Efe'nin ölümüyle sonuçlandı. Bu gelişme, Dağhan Külegeç'in diziden ayrılması anlamına geliyordu ve izleyiciler arasında büyük yankı uyandırdı.

KAVAK YELLERİ NEDEN BU KADAR SEVİLDİ?

Amerikan gençlik dizisi Dawson's Creek'ten uyarlanan Kavak Yelleri, arkadaşlık, ilk aşk ve büyüme sancıları gibi evrensel temaları samimi bir dille işlemesiyle geniş kitlelere ulaştı. Dawson's Creek ve The O.C. gibi yabancı yapımlar ile Kavak Yelleri ve Güneşi Beklerken gibi yerli diziler, yayınlandıkları dönemde modadan günlük alışkanlıklara kadar pek çok alanda trend belirledi. Kavak Yelleri de bugün hâlâ Türk televizyonunun kült gençlik dizileri arasında gösteriliyor.